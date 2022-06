A Jazz esetében is elsőre meglepő lehet a 7,1 milliós indulóár, és persze a szerkesztőségünknél hosszú távú tesztet futó Crosstar-kivitel 9,1 millió forintos belépője sem kevés. Azonban rögtön relativizálódik az ár kérdése, ha tudjuk, hogy a modell aktuális, 2020 óta kapható negyedik nemzedéke nálunk már csak az e:- HEV hibrid hajtással kapható. Nem egy szokványos full hibridről van szó, az 1,5 literes, szívó, négyhengeres benzinmotor városi közlekedésnél áramfejlesztőként dolgozik, és csak nagyobb tempónál csatlakozik be közvetlenül a hajtásba – a működési elv tulajdonképpen azonos a CR-V-ével. Bár a Crosstar-kivitel 16 mmrel növelt hasmagasságával, oldalsó védőelemeivel, módosított hűtőmaszkjával és fekete kerékjárati íveivel crossoveres stílust hoz, itt is az első kerekek a hajtottak. Az igazi érdekesség az, hogy az elektromotor ugyanúgy 109 lóerős, mint a teljes rendszer teljesítménye, ami azt jelenti, hogy pontosan úgy, mint a villanyautók, hangtalanul képes viszonylag gyorsan elindulni. A másik, ami a legtöbb full hibridre nem jellemző, hogy intenzív gyorsításkor a maximális fordulatszámot elérve váltásokat szimulálva ejti a fordulatot.

Ettől még sajnos igaz, hogy padlógázra felüvölt a motor (meglehetősen érces a hangja), viszont városi közegben döbbenetesen finoman működik az autó, és a fogyasztása is remek. Nem kell különösebben spórolósan vezetni ahhoz, hogy 4,7-4,8 l/100 km-es értékek jelenjenek meg a kijelzőn, amely mellesleg nem árasztja el információbőséggel a vezetőt – nincs vízhőfokmérő és fordulatszámmérő sem. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy hol lehet a fogyasztás felső határa, és bizony állandó autópálya-tempónál utasokkal és csomagokkal megpakolva sem megy 6,0–6,5 liter/100 km fölé az átlag. Amivel viszont igazi meglepetést okoz a Jazz, az a kormányzás és futómű. Mivel egy enyhén magasépítésű, egyterűs jellegű kisautóról van szó, kevesen gondolnák, hogy a volán mennyire közvetlen, illetve, hogy a futómű úgy komfortos, hogy közben a karosszéria oldaldőlése kifejezetten szerény.

A vezetőnek más szempontból is jó dolga van: a Jazz mintapéldány abban az értelemben, hogy mennyire könnyű megtalálni elsőre az üléspozíciót, illetve a vékony A oszlopok és a méretes üvegfelületek miatt a körkilátás elsőrangú. Az ülőlapok ugyan lehetnének hosszabbak, mégis kényelmesek az ülések, és a középkonzolt úgy alakították ki, hogy akár 190 centis vezető térdének se legyen útban. Látszik, hogy beletették az energiát a tervezők a munkába, szerintem nagyon ötletes, hogy a pult két szélén lévő pohártartókra közvetlenül ráirányítható a hideg levegő, de említhetjük az első ülések háttámláján lévő telefontartó zsebeket vagy a Crosstar vízlepergető kárpitját is. És az sem mellékes, hogy megtartották a hagyományos, gombbal vezérelhető klímaegységet, ami nagy szerepet játszik abban, hogy a funkcionalitás piros pontot érdemel! A második sorban az autó külméreteit meghazudtolóan nagy a lábtér, széltében viszont nincs csoda, inkább két főnek kényelmes. Bár az üléseknek hátul feltűnően nincs oldaltartásuk, azt meg kell hagyni, hogy a variálhatóság miatt a modell kiérdemli a zseniális jelzőt. Az akkumulátort olyan mélyre tették a raktér padlója alá, hogy nem rabol helyet az utastérből, vagyis a híres Magic Seat ülésrendszert meg tudták tartani.

Utóbbi lényege, hogy az ülőlapok felhajthatók, így nagyobb, álló tárgyak szállítása sem okoz problémát. A Honda amúgy más szempontból is életre tervezte a Jazzt, hiszen a gyári tartozéklistáról kerékpártartó, 410 literes tetőbox, illetve síléc- és snowboardtartó is elérhető. Ezenfelül itt van a Cargo csomag, amely raktértálcát, lökhárító védőfóliát és peremvédőt tartalmaz. A kis Hondán érződik, hogy átgondolt konstrukció, és a hibrid rendszert megismerve nem is bántó, hogy a márka ezzel az egyetlen hajtáslánccal forgalmazza. Kár lenne vitatni, hogy egy modern, alapvetően városi autóba ez egy ideális és kompromisszumot nem igénylő hajtáskoncepció. Mivel a bázismodellek felszereltsége is gazdag (alapáras a sávtartó, az adaptív tempomat, a táblafelismerő és a fűthető első ülések), összességében az ár-érték arány korrekt. A Crosstar viszont már a kisméretű szabadidő- autókhoz igazodik, cserébe a tolatókamerától kezdve a kulcs nélküli ajtónyitáson át a kilenccolos kijelzőt használó Honda Connect rendszerig, gyakorlatilag minden fontos elvárható tételt alapáron vonultat fel.