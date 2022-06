Az előbbi frissen a legjobb, édes, de a cukortartalma gyorsan bomlik, ezért mielőbb használjuk fel, levesként lehetőleg idei sárgarépával, petrezselyemmel és újkrumplival. Minálunk mire bekerül a kertből, már nyersen szinte jóllakunk belőle, s milyen jól tesszük, hiszen gazdag C-vitaminban, szterolokban, a csonttömegépítéshez szükséges K-vitaminban, kiváló folsavforrás, flavonoidjai pedig erősítik az antioxidáns vitaminok egészségvédő hatását. Nem szűkölködik A-vitaminban, dúskál B-komplex vitaminokban, ásványi anyagokban, köztük vasban, kalciumban, rézben, cinkben, mangánban káliumban és magnéziumban.



A velőborsó is édes, de cukortartalma éréskor lassabban alakul át keményítővé. A fehérjetartalma is magasabb, de még így is igyekezzünk szedés után minél előbb lefagyasztani. A „tehénborsó” (Vigna unguiculata) kevésbé ismert, jobbára csak talajtakaró növénynek vetik. Aszálytűrő pillangósként a hektikus időjárású, savas talajú termőterületeket javíthatjuk vele, gyökérzete akár 2 méter mélyen is átszövi a talajt, lazítva és javítva a szerkezetét és az összetételét. A rovarok kedvence, mert nem csak virágjával, hanem a levelein és a száron lévő pórusokon is nektáriumokat bocsát ki.



Száraz éghajlatú területek hüvelyese a bagolyborsó (a bogyó éretten hasonlít egy bagolykoponyához), más néven csicseriborsó (Cicer arietinum L.). Hosszú karógyökere 1-1,5 méter mélyre hatol a földbe, oldalgyökerei hasonló hosszúságot érnek el, s ennek a nagy területet behálózó gyökérzetnek köszönheti, hogy szárazabb vidéken is jól termeszthető. A mag bár tápláló, kevésbé ízletes, mint a hagyományos borsó, a zsizsikek nem is rajonganak érte, így ott is bagolyborsót vetnek, ahol a zsizsikesedés hátráltatja a zöldborsó termesztését. Gyógyászati szempontból is értékes növény, diabetikus hatású, emésztési elégtelenségek kezelésére, koleszterinszint szabályozására alkalmazzák. Bár nem dúskál bennük, de nem hiányoznak belőle az antioxidánsok, a karotin és az E-vitamin, melyek a rosszindulatú daganatok, a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében és az öregedés késleltetésében játszanak szerepet.



A cukorborsót többször kipróbáltuk, nekem ízlik, de a család nehezen barátkozik meg a gondolattal, hogy a levesből a borsó hüvelyét is ki kéne enni. Pedig botanikailag ugyanabba a fajba tartozik, mint a hétköznapi zöldborsó, csak a terméshüvely belső, rostos rétege hiányzik, így zsenge és ehető.

Szubjektív, s most éppen aktuális kategorizálási szempont az „én borsóm” és a „más borsója”. Az Öreghegyen, a szőlősorok oltalmában már terem, hja, úgy könnyű, ha már ősszel elvetik. Persze a „tél alá” vetéshez is érteni kell. Fontos szabály, hogy meg kell várni azt az időpontot, amikor már elég hideg van ahhoz, hogy a magok ne induljanak csírázásnak. Így az ősz végén (tél alá) elvetett, csapadéktól duzzadt magok tavasszal rögtön csírázni kezdenek, amint optimális lesz számukra a talaj hőmérséklete. A szomszéd borsója viszont mindig „zöldebb”, bár tavaly mintha az enyém lett volna egy árnyalattal szebb, az idén nálunk viszont csak minden 10-15. szem kelt ki. Jó tanácsként mondhatom, tanuljunk a káromon: vegyük komolyan a vetőmagok tasakjára írt érvényességi időt. Ha így tettem volna, észlelem, hogy a csomagolócég 2021 decemberéig szavatolja a borsója fittségét, megfelelő kelését, s akkor, ha mégis elvetem, elsősorban nem a követési távolság betartására ügyeltem volna, amikor a vetőbarázdába potyogtattam a magokat. A szakszerű módi persze a csírázási próba: a hozzáértők minden „régi” magnál javasolják, de célszerű kipróbálni a saját szedésű szaporítóanyag esetében is.