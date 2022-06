Az alapító gróf Ambrózy-Migazzi István hitt abban, hogy a messzi vidékeken élő növény itthon is virágozhat, mert szakértelemmel alkalmassá tehető a klíma. A százhét hektáros park Európa legnagyobb rododendrongyűjteménye. Ambrózy-Migazzi életcélja az „örökké zöldellő kerteknek” a mi természeti adottságaink között való megvalósítása volt. A természetimádó botanikust „virágos grófnak” is nevezték. Síremlékén jelmondata olvasható: „Semper vireo” – ´örökké zöldellek´.

Édesanyja, gróf Erdődy Agathe plántálta belé a növények szeretetét. Első arborétumát felesége, Migazzi Antónia grófnő felvidéki, malonyai birtokán hozta létre. Az I. világháború után ezt elvesztették, mert ragaszkodtak magyar állampolgárságukhoz. A Varázskert kialakítását 1922-ben kezdte, Jelihálás pusztán, egy birkalegelő helyén, mintegy öthektárnyi területen, és folytatta 1933-ban bekövetkezett haláláig.



A fény-, hő-, talaj-, páraviszonyokat figyelembe véve faiskolát és szaporítótelepet létesített, fenyőket, tujákat, tiszafákat, magyalokat, babérmeggyeket, borbolyákat, kecskerágókat, madárbirseket, puszpángokat ültetett, s az így kialakított párás-árnyas környezetbe telepítette a rododendronokat. Nárciszokkal, páfrányokkal, sáfrányokkal, liliomokkal, hagymás növényekkel is díszítette a kertet. Tíz év munkájával a háta mögött, még messze a megvalósítástól, 1933-ban elragadta a halál. Sírja az arborétumban található, melynek helyét még ő maga jelölte ki.

A második világháború után a terület az állami erdészet kezelésébe került, 1953-ban védetté nyilvánították, majd részben Ambrózy elképzelései szerint fejlesztették, bővítették.



Ma a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében van. A park számos útvonalon bejárható. A Nyugalom Ösvénye elvezet a gróf emlékházához és sírjához. A vadregényes Családi Csodatúra úton babakocsival is könnyen lehet közlekedni, a Kóborlás Kalandkedvelőknek túraútvonalon egzotikus tájakon honos növénykülönlegességeket ismerhetnek meg a látogatók. Olyan mesebeli helyeken vezet az út, mint az Óriások erdeje és a vadregényes Hétforrás szurdoka. A kilátó az őrségi népi építészet jellegzetes motívumát, egy haranglábat szimbolizál.



Különleges élmény a 130 méter hosszú lombkoronasétány, ahol a Sziklás-hegység erdejében érezhetjük magunkat. Tíz méter magasságban sétálhatunk az óriás jegenye-, szikla-, kolorádó-, mamutfenyők lombjában, megfigyelve az ott élő rovar- és madárvilágot, mely a kicsik örömére spirálcsúszdával zárul. A mozgássérültek számára épített másfél kilométernyi út nyomvonala taktilis burkolatú, a látássérülteket Braille-írásos tábla segíti a tájékozódásban. Nyáron a hortenziák nyílnak kék, rózsaszín, piros és fehér színekben. Az arborétum áprilistól szeptemberig tart nyitva.