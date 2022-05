A kéthektárnyi területen fekvő várpark és skanzen a történelem tanúja, hiszen az impozáns szabadtéri kiállításon 44 olyan, ma már csak romokban létező középkori magyar vár kicsinyített eredetijei látható, amelyek rekonstrukciós elképzelések alapján készültek el.

2014-ben nyitotta meg kapuit a kiállítás, amelyet Alek­szi Zoltán talált ki és alkotott meg. A kicsinyített várak nemcsak formájukban, hanem építési technikájukban, az építési anyagokban is hűen tükrözik az eredetieket. A kőből, téglából és földből készült makettek között sétálva megelevenedik a történelem. A parkban elhelyezett várak sem véletlenszerűen, ahogy elférnek elven lettek megalkotva, hanem a történelmi Magyarország térképét formázó sétányon, az eredeti elhelyezkedésüknek megfelelően. Emellett a várparkba vezető rövid sétányon és a maketteket körülvevő parkban, a kilencven emlékoszlopon, az összes magyar uralkodó, fejedelem és kormányzó neve és legfontosabb tettei is olvashatók.



Továbbsétálva, a skanzenben igazi kincseket találunk, hiszen az Árpád-kori településen korabeli veremházak is helyet kaptak, valamint egy fatemplom is, melyben magyar oltár van berendezve Szűz Mária, Szent István, Szent László és a magyar szentek szobraival.

Dinnyéstől mindössze 13 kilométer távolságra van a Székesfehérváron található Bory-vár. A vár helyén egykor borospince állt, melyet Bory Jenő szobrászművész és építészmérnök 1912-ben vásárolt, de az építkezésbe csak az első világháború után fogott bele. Negyven hosszú nyár munkája és a hitvesi szeretet határtalansága jelenik meg egy művész lelkének kivetüléseként az épületen. Hét torony, harminc helyiség, három műterem, rengeteg szobor, képek, régiségek, műtárgyak – ha röviden szeretnénk összefoglalni a vár látnivalóit, de az ennél sokkal több. Közeledve a várhoz, már messziről látszanak magasba nyúló tornyai, melyek hívogatják a látogatót. Az alsó kert látványa egyedülálló.

A dús lombú fák, bokrok mindenhol körülölelik a szabadtéri alkotásokat, szobrokat. A vár egyik legrégebbi emléke, a fehér porcelánmozaik borítású díszkút látványa kiemelkedik a kertből.

A teraszon, a jobb oldali pihenőnél tekinthetjük meg a Bory Jenő szépséges feleségéről készült portrét. A szobor alatt az alkotó feleségéhez írt verssorait olvashatjuk. A terasz másik felének középpontjában Munkácsy Mihály egész alakos szobra áll, valamint jórészt kortársainak, köztük Blaha Lujzának az arcmása látható.



Az Elefánt udvar a várat a hátán tartó elefántról kapta a nevét. A mellvéden Lehel vezér és Nagy Szulejmán szobra áll. Az árkádok hátfalán az emberiség történetében építészetileg meghatározó korszakot ábrázol a mester.

A várudvar az a hely, ahol egy pillanatra megpihenhet az ember, gyönyörködve a gondozott kert és a 103 oszlop tartotta szobordíszes várfal, valamint az alatta húzódó árkádos folyosó szépségében.