"A „Határtalanul! 2019” pályázat keretében három iskola összefogásával az Alsónemesapáti Csertán Sándor Általános Iskola, a Csonkahegyháti Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola és a Pacsai Általános Iskola nyolcadik osztályos diákjai Horvátországban vettünk részt egy történelmi barangoláson, amely projekt „Együtt testvérként - iskolaközi szemléletformálóprogram” nevet kapta. A 2022. május 1-től 5-ig tartó ötnapos kirándulás keretében felfedeztünk a két ország múltját összekapcsoló történelmi emlékhelyet és természeti szépségben gazdag földrajzi helyszínt. Szedjük csokorba a látnivalókat!

Eszéken az egykori várfal előtt

Forrás: Pálfi István

Az országot elhagyva, elsőként Eszékre utaztunk. Itt felkerestük a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központot. Sajnos zárva volt, mert valahol a város mellett egy majális programot tartottak. Sétáltunk az óvárosban is, ahol nagy felújítási munkálatok zajlanak. A felújított rész már nagyon szép. Majd a szállásunkra utaztunk Zágrábba.

Eszéken a Magyar Iskola és Kulturális Központnál

Forrás: Pálfi István

Másnap a Plitvicei Nemzeti Parkba utaztunk. Egy kicsit hűvös időben sétáltunk a tavak és a vízesések mellett, amik nagyon csodálatosak voltak. Bár az látszott, hogy az elmúlt időszakban kevés volt a csapadék, mert egy – két helyen a vízesés helyett kopár sziklafalat láttunk. A nemzeti parkot elhagyva Zeng (Senj) felé vettük utunkat. Csodálatos látvány volt, amikor a hegyeken átkelve megpillantottuk a tengert a távolban. Zeng Jurisics Miklós szülővárosa, ahol felkerestük a néhai kőszegi várkapitány szobrát és koszorút helyeztünk el egy rövid megemlékezést követően. Örömmel vettük észre, hogy a három évvel ezelőtt itt járt társaink koszorúja még mindig ott volt az emlékmű tövében. Majd Kraljevicába utaztunk, itt volt a szállásunk.

A hotel, ahol három éjszakát töltöttünk, közvetlen a tengerparton helyezkedett el Kraljevicában, a Krk szigettel szemben. Éjszaka hallottuk a tenger hullámzását, morajlását.

Krk városában

Forrás: Pálfi István

Következő napokban Rijeka (Fiume) és Opátija magyar emlékhelyeit kerestük fel: a hajókikötőben megtaláltuk a Skull Mátyás vasöntödéjében készült vastuskókat, felkerestük az egykori Batthyány villát, melyben most a hajózási múzeum található. Sétáltunk a korzón, ezt a 19. században még Kossuth-korzónak hívták. A rijekai halpiacon tartottunk egy kis biológia órát, közelről szemezhettünk a polipokkal, rákokkal, rájákkal, kagylókkal és tengeri halakkal. A kikötőben azt is láthattuk, hogy apálykor a kagylók jól látszanak a móló falán, dagálykor pedig ellepi őket a tenger. Opátijában megcsodáltuk a monarchia idejében épült szállodákat és a gyönyörű parkokat. Krk szigetére is ellátogattunk, ahova egy hosszú, magasba ívelő hídon kellett áthaladni a buszunkkal. Krk városában sétáltunk a szűk, sikátoros utcákban. Itt már több volt turista is, így lassan tudtunk csak haladni a szűk kis utcákban.

Opátijában

Forrás: Pálfi István

Ügyesen megtaláltuk az egykori Frangepán várat és a Zrínyi család egykori lakóházát is. A fagylaltos bácsival nagy szerencsénk volt, mert jól beszélt magyarul, de az út során a német tudásunkat is kipróbálhattuk. Egy gyönyörű hajókiránduláson is részt vettünk a sziget mellett, a hajózás során felkerestünk egy öblöt, melynek közepén egy kisebb sziget volt.

Utolsó napunkon visszatértünk Zágrábba, szerettük volna megtekinteni a székesegyházat, ami felújítás miatt zárva volt. A szigetvári hős, Zrínyi Miklós emlékművét is felkerestük és elhelyeztük az emlékezés koszorúját. Csáktornyán megtekintettük az egykori Zrínyi várat, ahol tartottunk egy rövid megemlékezést és megkoszorúztuk az emlékművet. A közeli Szentilonán (Šenkovec), a Zrínyi család egykori temetkezési helyén is jártunk.

Csáktornyán, a Zrínyi várban

Forrás: Pálfi István

Mindenki számára örök emlék marad a Horvátországban eltöltött négy nap."