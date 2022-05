A levendulavirágból tehetünk a száraz kekszek tésztájába, keverhetjük lekvárba, csokoládés krémekbe, fagylaltba, és szörpöt is készíthetünk belőle. Ahhoz a levendulát áztassuk citromsavas vízbe, tehetünk mellé citromkarikákat is, és ízlés szerint édesítsük. Egy-két napig hagyjuk állni, majd szűrjük le. Ugyanígy készíthetünk szörpöt bodzából és akácvirágból is. Érdekes ízeket kapunk, ha a virágok mellé teszünk menta- vagy citromfűágat, esetleg mindkettőt. Jégkockával, vízzel hígítva remek nyári limonádét állíthatunk össze. Kerülhet bele narancskarika, áfonya is.

A bátortalanabbaknak átadunk egy szörpreceptet. Nagyjából tíz deka friss levendulavirághoz adjunk egy kiló cukrot, egy liter vizet, 2 biocitromot, 1 evőkanál citromsavat. A levendulavirágot tegyük a cukorral együtt hideg vízbe (legjobb a szűrt vagy forralt és visszahűtött víz), és hűvös helyen hagyjuk egy-két napig ázni. Időnként keverjük meg, hogy a virágok a víz alá kerüljenek, illetve a cukor feloldódjon. Másnap adjuk a citromkarikákat és a citromsavat a cukros, levendulás vízhez, és kezdjük el felforralni. Ha felforrt, szűrjük üvegekbe a szörpöt, zárjuk le az üvegeket, pár pillanatra állítsuk fejre mindegyiket, majd száraz dunsztban (takarókba csavarva) hagyjuk kihűlni. A citromsav és a dunsztolás tartósít, nincs szükség tartósítószerre.

A levendulaszörp végleges színe függ a levendula fajtájától is. A fenti recept szerint készülő levendulaszörp a rózsaszín valamelyik szép árnyalatával fog megörvendeztetni bennünket.