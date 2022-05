Pár kilométer után változik a táj. A védettebb helyeken bokrok, fák és füves pamacsok tűnnek föl, amelyek egy idő után legelővé változnak. Birkacsordák legelésznek rajtuk.

A só és a sajt hazájában járunk, de mi lehet a kietlenség oka? A bóra nevű szél felhabosítja a tenger vízét s a felkapott sócseppeket szétteríti az egész szigeten, ahol azok a napon pillanatok alatt mindenre rászáradnak. A látvány félelmetes, ám egyben fenséges – lám, mire képes a természet! Hatalmas, nyitott sószobaként tekinthetünk rá, aminek különösen a légzőszervi bajokkal küzdők veszik nagy hasznát.



Önkéntelenül is Szabó Lőrinc (1900–1957) Szél hozott, szél visz el című verse jut eszembe. A modern magyar líra nagy alakját az Adria szerelmeseként ismerjük, többször járt Fiumében és Abbáziában, de az egész keleti partvidéket beutazta, egészen a délen elterülő Raguzáig (Dubrovnikig). A szépséges költemény megzenésítve szívhez szólóan hangzik Koncz Zsuzsa előadásában: „Szél hozott, szél visz el…”



Akár egy csipke a katedrális oromzatán



A pagi jelenség természettudományos magyarázata szerint a mikro-sócseppeket a Velebit-hegy láncai felől sodorja ide a bóra nevű szél. A tavasz előrehaladtával, a nyár közeledtével is úgy néznek ki a növények, de még az épületek is, mintha dér vagy zúzmara lepné el azokat. Mindennek oka a posolica. Így nevezik a horvátok a szél által gerjesztett képződményt, amelyet a morski dim (tengeri füst vagy köd) kifejezéssel is illetnek. A felkorbácsolt tenger hullámaiból finom nátrium-klorid-cseppek szabadulnak fel, ezek sodródnak tovább s új helyükön vékony réteget képeznek. Ez akár egy-két centi vastag is lehet, s hólepelre emlékeztet. A lerakódások olykor az elektromos vezetékekben is kárt okoznak, azok korrodálnak, rövidzárlatosak lesznek. Ezért száradnak el a levelek és a virágok. Kivéve az ellenállóbb fajtákat, így a tüskés szárú, tűzpiros virágú vadrózsákat. Ezeket a helyiek szerint már-már a kihalás veszélye fenyegeti, mert a turisták csokorszámra szedik őket. A megsózott fű kitűnő táplálékként szolgál a juhoknak, amelyek teje épp ettől igazi kuriózum. Belőle készül az ismert kemény sajt, amelynek ára a sonkáéval vetekszik. A kettő együtt fölséges eledel, hát még ha nyárson, pörgetéssel sült bárány- vagy birkahús kerül melléjük az asztalra.



A pagi táj a mi szikes vidékeinkre emlékeztet. Természetes erdő alig akad, kivéve a kempingek területét, ahol a mediterrán vidékre jellemző aleppói fenyő zöldell. Védettebb helyeken a meleg lankákat kedvelő, lombhullató molyhos tölgy is föltűnik. Mégsem olyan holdbéli a táj!? Igaz, erdővel, fával mindössze a sziget 3,8 százaléka borított, viszont 86 százalék a legelő. Idehaza Zala erdősültsége 31 százalék fölötti, az országé is 20 százalék körül alakul.



Pag városa – ahogy a neves építész 1443-ban megálmodta



A római korban aranyszigetnek hívták Pagot, főként az akkor még gazdag vegetációja miatt, nem kevésbé azért, mert tenger öleli körbe. Halban igen gazdag a vidék. Százféle kopoltyús él benne, rákfélék, kagylók, a puhatestűek közül a tintahal, a kalmár és a polip. Az egész táj az uniós Natura 2000 része. Bizonyos helyeken csak engedéllyel lehet búvárkodni, például Caska közelében, ahol római kori kereskedelmi hajó maradványaira bukkantak a víz alatti régészek. A hajó amforákkal megpakolva süllyedt el Krisztus előtt egy évszázaddal. Most a térség aranya a több mint ezer éve létező, még mindig működő sólepárló, továbbá a homokos strandok sokasága. A csendes öblök mellett itt található a partiturizmus fellegvára, a nyaranta meglehetősen zajos Zrče. A Novalja melletti hely népszerű a bulizni vágyó fiatalok körében, egyfajta horvát Ibizának tekintik.

A sziget Kvárneró és Dalmácia találkozásánál fekszik. A két térség nemcsak földrajzi, hanem történelmi, etnográfiai határt is képez. Az idők során a törökök elől menekülő tömegek kerestek itt menedéket, akárcsak később, a második világháború idején, amikor szintén sokak mentsvárra lett az elzárt vidék. Állt Velence uralma alatt (innét az olasz neve Pago), meghódította Napóleon, s az osztrákoké is volt. A népvándorlás hozadéka az errefelé honos öt horvát nyelvjárás.



Az ezernyi horvát sziget sorában ez az ötödik legnagyobb, de valamennyi közül a legtagoltabb. Északnyugatról délkeletnek terül el párhuzamosan a Dinaridákkal, amelyek Szlovéniától egészen Albániáig övezik a tengert. Területe 285 négyzetkilométer, partvonalának hossza 302 kilométer. Tagoltsági együtthatója 4,5, ami annyit jelent, hogy összkerülete ennyiszer nagyobb, mintha tagolatlan, kör alakú lenne. Állandó lakóinak száma – akik 24 településen élnek – nem haladja meg a tízezret. A többségnek a két kisváros, Pag (3800) és Novalja (3600) az állandó otthona.

A sziget névadó települése, Pag reneszánsz ékszerdoboz. Magán viseli a 15. századbeli híres építész-szobrász, Juraj Dalmatinac alkotó szellemét. Az olasz-horvát tervező a szebenikói (šibeniki) katedrális megálmodója. A székesegyház az UNESCO világörökség része. Pag a mai napig megőrizte az olasz gotico fiorito (virágos, túldíszített gótika) megannyi elemét.

A part menti övezetből szabályszerűen ágaznak el az utcák, az arányos homlokzatú lakóépületekkel. A székesegyház itt is elmaradhatatlan, a hozzátartozó ferencesrendi kolostorral. Egy másik kolostor, a Benedek-rend női tagjainak helyet adó építmény a Szent Margit nevet viseli. Lakói több évszázados recept alapján készítik a baškotin nevű tartós kenyeret vagy kalácsfélét, amit eredeti horvát termékként védettek le, holott olaszok sütötték először a hosszú útra induló tengerészeknek. Itáliából került az Adria eme partjára, a szerzetes nővérek az első kemencét 1540-ben kapták, azóta őrzik a sütés hagyományát. Baškotin nélkül elképzelhetetlenek errefelé a jelesebb összejövetelek. Teában vagy levesben áztatva is fogyasztható. Igazán fölséges fehér kávéval, netán prošek nevű desszertborral avagy travarica gyógyfüves pálinkával. A nyári szezonban akkora a kereslet iránta, hogy a kedvesnővérek nem győznek eleget készíteni belőle. A női szerzetesrend tagjait dicséri a másik pagi nevezetesség, a messze földön híres csipke, amely annak idején a bécsi udvarba is eljutott. Mária Terézia külön ilyen csipkeverő asszonyokat foglalkoztatott.