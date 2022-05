– Már régóta terveztük, hogy végigjárjuk az ősi Andráshida „Apátfától Gébártig, Bukicsától Zsigérig” terjedő területét, felkeressük jeles zugait, létesítményeit, megállunk ikonikus épületei előtt, és megismerkedünk történelmükkel. A célunk, hogy erősítsük az idevalósiak érzelmi kötődését lakóhelyük iránt, s nem utolsó­sorban, hogy újra felkeltsük az érdeklődést a „falunkbeli” Varga Kálmán György helytörténész Andráshida nyolc évszázada című kétkötetes műve iránt, amelynek megérdemelt helye lenne minden idevalósi család könyvespolcán – magyarázta az ötletgazda, a túra vezetője, dr. Pardavi Andorné nyugdíjas magyar–történelem szakos tanár.

Mert bizony szerencsésnek mondhatják magukat az andráshidaiak, hogy településük történelmét – sőt, Fábián István jóvoltából még a földrajzi múltját és jelenét is – feldolgozták, így azok könyv, füzet formájában bármikor kézbe vehetők, sőt a földrajzi kiadványnak a második kötete is megjelenésre vár.

– Ráadásul a túrázásnak, a közös múlttal való ismerkedésnek, az összetartozás érzése erősödésének közösségformáló ereje van. Nekünk, „őslakosoknak” nagy örömet jelent, hogy egyre több fiatal család választja otthonául Andráshidát, szeretnénk nekik is bemutatni új lakóhelyüket, s ha igénylik, számukra is megszervezzük ezt a történelmi sétát – tette hozzá Molnár Klára, az Ahida Közösségeiért Egyesület elnöke, a Gazd’asszony Klub vezetője, akinek szervezésében, a Városi Civil Alaptól nyert támogatás jóvoltából a Borbarát Kör, a Szélrózsa Tánckör és a városrész, sőt Zalaegerszeg hírnevét országszerte öregbítő Igazgyöngy népdalkör tagjai közül is többen részt vettek a túrán.

Elindultak a közösségi házuk udvarából, végigjárták a Zala-gátat, megemlékeztek a rekettyés rejtekén pihenő „hosszihidi” malomról, a híres hidai hídról, majd az Andráshida utca régi épületeiről, megismerkedtek Árpád-kori templomuk történetével, megjárták az egykor önálló Apátfát az utolsó zsigéri házig, s elgyalogoltak egészen Gébártig (Bukicsáig), amely 1940 óta tartozik Andráshidához.