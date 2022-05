– Régen volt már ilyen jó gyereknap Szentpéterúron – mondta elégedetten Szentesné Sziva Ibolya, az Összefogás Szentpéterúrért Egyesület elnöke. A szervezet a Magyar falu program keretében nyert pályázati forrásból valósította meg a rendezvényt. A szervezők kaptak segítséget az önkormányzattól, a Pacsai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől és helyi lakosoktól is.

A programra a helyieken kívül a környező falvakból is érkeztek gyerekek és családok. Az ünnepeltek, vagyis a fiatalok fagylalt-, jégkása-, popcorn- és vattacukorjegyeket kaptak a szervezőktől. Két légvár is volt, melyek folyamatosan tele voltak vidám gyerekekkel. Sportjátékokból sem volt hiány, lehetett csocsózni, tollaslabdázni, focizni, pingpongozni és catchballozni. A focipálya sarkában állatsimogatót alakítottak ki, ahol nyulak, kecskék, kismalacok és csacsik várták a gyerekeket, valamint lovagolni is lehetett. Zsongi bohóc zsonglőrködéssel és lufihajtogatással kedveskedett a vendégeknek.

Kora délután a pacsai tűzoltó-egyesület tűzoltóautójára ülhettek fel a gyerekek. A szervezők palacsintát és tócsnit sütöttek helyben, ebédre pedig pincepörkölt készült. Az egyesület a pályázaton nyert pénzből a jól sikerült gyermeknapon kívül július elején hagyományőrző búcsút és falunapot szeretne rendezni.