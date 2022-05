Mindegyik 25 méter hosszú és 15 méter széles. A tizenöt évvel ezelőtti, augusztus végi rejtélyes tragédiára emlékeztetnek, amidőn tűzoltók vesztek oda az alattomos lángokkal küzdve. A kereszteket gépi erő nélkül faragták ki a mesterek, habarcs vagy más kötőanyag mellőzésével rakták egymásra a köveket. Ezt nevezik a szárazfalépítés művészetének, amelynek nagy a hagyománya a horvát Adrián. Ezeknek, valamint a természet más ottani csodáinak jártunk utána. Így a szívet formázó hat sziget közül a legfelkapottabbnak, a Galaešnjak nevűnek, amellyel olyan komoly médiumok is visszatérően foglalkoznak, mint a New York Times, a BBC vagy a CNN. Aki a valóságban is látni akarja e természeti csodát, Záráig kell utaznia, s onnét tovább a Pašmani öbölig. A helyet a szerelem szigetének is nevezik. Lakatlan, csak körbehajózható vagy -vitorlázható. Kempingezni legfeljebb egy éjszakára lehet rajta, azt is külön engedélylyel. Az elsők között Napóleon kartográfusa hívta föl rá a figyelmet, a 19. században örökítette meg térképen. Alacsony, zöld növényzet borítja, smaragdzöldbe hajló kékség zárja körbe. Partja 1500 méter hosszú, 36 méterre emelkedik a tenger szintje fölé.

„Ez az utca bánat utca,

Bánat-kőből van kirakva.

Azt is a rózsám rakatta,

Hogy én sírva járjak rajta!”

(bukovinai székely népdal)

Virágszirom alakú, nyitott juhakol a Krk szigeten. A háttérben hosszan elterülő, szárazon épített falak

A másik párját ritkító érdekesség a Šibenikhez közeli Baljenac, amely fölülről nézve óriási ujjlenyomatot formáz. Hossza 500 méter, alig 1400 négyzetméteren terül el, ám 23 kilométernyi szárazon rakott kőfal hálózza be. A kapillárisokra emlékeztető falak lekerítettek, oválisak. Kaprije lakói rakták össze ily módon puszta kézzel az útjukba kerülő karsztköveket, hogy némi termőtalajhoz jussanak. A kőfallabirintus első változatai a 19. században alakultak ki, azóta is állandóan változnak. Az így kihasított nadrágszíjparcellákon jutott némi hely a szőlőtőkéknek, pár citrusfélének vagy más gyümölcsfának, leginkább fügének. Ez is csak körbehajózható.

Alma vagy körte. A gyümölcs kocsánya 96 méter magasan emelkedik ki a tengerből

Folytatva a természeti különlegességek sorát: akad alma-, vagy még inkább körte alakú vulkanikus kúp, Vistől nyugatra. Ezt a hajósok is igyekeznek elkerülni, ugyanis mágneses vas-oxid-tartalma miatt az irányt mutató GPS-ek és más, tájékozódást segítő eszközök felmondják a szolgálatot a közelében. Úgy tűnik, a mágnesesség nem zavarja, sőt vonzza a cápákat, többet is láttak, illetve kifogtak a közelben. Az „alma kocsánya” 96 méterre emelkedik ki a tengerből, amelynek mélysége eléri a 260 métert. Igaz, hogy gyér, de szubtrópusi vegetáció borítja a domborulatot.

Ujjlenyomatra emlékeztet a Baljenac

Ugyancsak szokatlan formájú a Taljurić sziklaszirt, pontosabban kőlap, melynek átmérője körülbelül 60, magassága csupán három méter. A konyhában és a hajókon használt lapos gyúródeszkára hasonlít. A tengerészek velencei dialektusban „taglieró”-nak nevezték el, melyből a „taljurić”, azaz vágó, vágott név kicsinyítő alakja származik. Viharos időben az egész kőzetet sós tengeri hab borítja, ez az oka a növényzet hiányának. A környéke viszont igen gazdag mélytengeri halakban.

A szerelem szigetének is nevezik…

Apropó, hal! E sorból kihagyhatatlan a Brioni Nemzeti Parkhoz tartozó szigetcsoport részét képező Gaz, amelynek magyar neve nem éppen bizalomgerjesztő. Méreteiben a Galešnjakhoz hasonló, partja 1,3 kilométer. Az NP (Nemzeti Park) logójaként is szolgál. Ez is néptelen, bár a régészek bizánci korból származó épület nyomaira és ciszternára (vízgyűjtőre) bukkantak belsejében. Itt is elmaradhatatlan „kellék” a szárazfal. Területére legfeljebb szakemberek léphetnek, kutatási céllal.

Drónfelvétel a halat formázó szigetről

Az Adria vidékén nincs hiány terméskőből, ennek köszönhető, hogy a part mentén és a szigeteken igencsak elterjedt a szárazfalépítés. Suhozid a horvát neve, ami annyit tesz: habarcs nélkül és kellő vastagságban, szigorú kötési rend szerint halmozzák egymásra a kisebb-nagyobb köveket, amelyek gyakorlatilag az égetett téglákat pótolják. Az így kialakított falak különböző célokat szolgálnak: azonkívül, hogy a kő az útépítés szilárd alapját alkotja, készülhet belőle kerítés a szántóföldek vagy legelők elválasztásához, de az ásott kutak belső borítását is ebből alakították ki, amikor még nem ismerték a beton kútgyűrűt. Jó szolgálatot tett, illetve tesz a legelésző juhok, kecskék őrzésében, főleg, ha magasabbra emelik, hogy a kis patások át ne ugorják, s ne kóboroljanak el a szomszéd területére. E célra ma is használják, nem kevésbé azért, hogy a karsztvidéken a sziklaszilárd mészköveket összegyűjtve termőtalajhoz jussanak. Doktori disszertáció is született a témában. A benne elmélyülő tudós elme becslése szerint szomszédunknál a 300 ezer kilométert is elérheti a szárazfalak hossza, amit nehéz pontosan megállapítani, hisz állandóan változik, van, amit lebontanak, másutt pedig újakat emelnek. Az egész a kézműves hagyományokra, sokéves gyakorlati tapasztalatokra épül. Nevezik „építészek nélküli építészetnek” is, utalva arra, hogy kőműves, kőfaragó vagy más profi szakember felügyelete nélkül készül. Használják rá az „anonim építészet” kifejezést is. Gyakorlatilag az egész mediterrán térségben – Horvátország mellett Cipruson, Franciaországban, Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban – ismert. Négy éve az UNESCO is védelem alá vette, így az érintett államokban felkerült a kulturális örökségek listájára. Horvát földön gyakorlatilag valamennyi szigeten elterjedt, Isztriától egészen Dél-Dalmáciáig. Csak Pag szigeten több mint ezer kilométerre becsülik hosszúságukat. A szomszédos Krk szigeten, főleg Baška környékén szokás a felülről nyitott juhakolok építése szárazfalakkal. Ez amolyan virágszirom alakú karám, ahova az állatokat terelik, hogy aztán a pásztorok szortírozzák, szétválasszák őket.

Bánatkővel kirakva. Tizenkét kereszt őrzi a tűzoltók emlékét

Hasonló örökséggel a juhtartás őshazájaként számontartott Wales, Nagy-Britannia és Izland büszkélkedhet…