Ez utóbbiak között szerepelt a Lehettem volna című 1977-es szerzemény, melynek szövege arról szól, hogy a Horváth Károly névre keresztelt, többek között Liszt Ferenc-díjjal is kitüntetett énekes választhatta volna akár a színművészi hivatást is, vagy lehetett volna – mint annyian – békés, nyugodt, otthon ülő ember.

– Ez valóban így van – mondta lapunknak a koncert után Charlie. – Bár az életem és karrierem alakulásának főbb vonalai ismertek a rajongók előtt, de azt csak kevesen tudják rólam, hogy a hatvanas-hetvenes évek fordulóján legalább hat filmben játszottam. Ezek közül a legismertebb a Bacsó Péter által rendezett Fejlövés volt, ahol Kovács Kati és Miller Józsi volt a partnerem, de a Mészáros Márta rendezte Hold­udvar, valamint a szintén Bacsó-alkotás Kitörés, amiben az akkori zenekarommal, az Olym­piával játszottunk, szintén nagyon emlékezetes maradt számomra.

Bacsó Péter annak idején nagyon sokat invitált, illetve biztatott, hogy jelentkezzek a színművészetire. Tudta, hogy eredetileg balett-táncosnak tanultam, és azt is látta, hogy jól énekelek. Mindig azt mondta, már csak egy verset kellene jól megtanulnom. Tehát valóban lehettem volna híres színész, és mások sorsát élhetném sok filmben, ahogy a dalszöveg is fogalmaz, de a rock and roll közbeszólt. A zenei karriert választottam, és egyáltalán nem bántam meg. Mai fejjel, visszatekintve arra a hatvan évre, amit eddig a színpadon töltöttem, azt mondom, jobb, hogy így alakult.



– Az mennyire jellemző, hogy a dalainak szövegvilága jórészt a saját életéről szól? Nemcsak a Lehettem volna esetében, hiszen ott van például a Skandináv éjszakák, amit a vendéglátós zenészként eltöltött évei ihlettek, vagy az egyik legnagyobb slágere, a Jég dupla whiskyvel, amiben szintén önre ismerhetünk.

– Én abban hiszek, hogy akkor lesz jó egy dal, ha tényleg az adott énekesre írják. Nemcsak a zenéjét, hanem a szövegét is. Miklós Tibor, aki a Lehettem volna című dalnak Várkonyi Mátyással együtt a szerzője volt, valamit megsejtett ebből a Bacsó-féle elképzelésből, és úgy döntött, hogy ír belőle egy dalszöveget. A későbbi dalaim szövegei is gyakran úgy születtek, hogy beszélgettem a szövegíróval, egyáltalán nem véletlen, hogy ennyire személyesek.

– Az sosem merült fel önben, hogy saját maga írja a szövegeit?



– Eleinte igen, sőt a korai időszakban írtam zenét és szöveget is. Talán öt-hat dalszövegem van, de aztán felismertem, hogy vannak körülöttem olyanok, akiknek ez jobban megy. Ott volt a már említett Miklós Tibor, vagy később Horváth Attila, aki a szólólemezeimen szereplő dalok szövegírója, de ugyanezt mondhatnám a zeneszerzőimről, László Attiláról, Lerch Istvánról vagy Halász Jánosról is. Nagyon jó társaság jött össze, nagyon szeretek velük dolgozni.

– Én ugyanezt mondhatom Charlie-ról – szólt közbe az énekes zenekarának gitárosa, László Attila, aki figyelemmel követte a beszélgetést. – Charlie egy igazi énekes őstehetség, akiben eredendően ott az ős­erő. A hazai pop-rockzenei palettán ő az egyik olyan művész, akit nem lehet utánozni. Charlie képes bármilyen stílusú dalt a legmagasabb színvonalon elénekelni, legyen az blues, rock, funky, soul vagy jazz. Ez adottság kérdése. Nekünk, zeneszerzőknek az a feladatunk, hogy ezt a karaktert úgy házasítsuk össze a dallamokkal, hogy megmaradjon olyannak, ahogy megálmodtuk a dalt, de a közönség is szeresse hallgatni, vigye haza az élményt a koncertekről, s otthon énekelje tovább.



– 2020 őszén született egy új Charlie-album, miközben előtte hosszú időn keresztül, közel másfél évtizeden át nem jelentkezett új dalokkal.

– Sokáig érlelődött, aztán a karanténidőszak hozta ki belőlünk, nincs is nagyon mit mondani róla. Talán csak annyit, hogy a sok letöltés ellenére a fizikai példányból is elkelt vagy 3500 példány, miközben idehaza kétezer után már aranylemezt adnak.

– December 30-án lesz egy nagykoncertje a Papp László Budapest Sport­arénában Charlie 75 címmel. Életműkoncertre készül?

– Inkább az új dalokat szeretném bemutatni a közönségnek. Ezért is hívtam el azokat a kedves barátaimat, akik az új albumon is közreműködnek. Nikát, vagyis Veres Mónikát, Tóth Verát és Szolnoki Pétert. Én Charlie 60 címmel szerettem volna meghirdetni, mert pontosan hatvan éve, 1962-ben indult a karrierem. A menedzserem azonban azt mondta, az félrevezető. Ezért Charlie 75 lett belőle.