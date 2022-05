A tavaszi hónapokban csúcsra jár a kerékpárszervizek forgalma, ám még mindig sokan vannak, akik úgy gondolják: a kerekek felpumpálásával és a mindenre is jó WD-40 bevetésével máris útra kész a járgány. A szakember ettől óva int mindenkit. Azt mondja: szezononként egyszer néhány ezer forintért mindenképpen nézessük át szakszervizben a biciklinket, a korrózió ugyanis folyamatosan dolgozik…

– Otthon a többség legfeljebb megolajozza a láncot és felpumpálja a kereket, ez azonban tavaszi felkészítés gyanánt nem elegendő. A szezonális ellenőrzésbe a kerékpár újra beüzemelése és a korrózió okozta károk megszüntetése tartozik. A cél, hogy közúti közlekedésre alkalmas legyen. Ha sokat állnak a biciklik, azokon a helyeken, ahol meg tud telepedni a pára, például a bovdenházak belsejében, valamint a nyeregcső és a váz találkozásánál, elindul a rozsdásodás, a tárcsafékek pedig állásukban felüvegesednek, azaz a fék nem fog rendesen, viszont nagyon nagy hangja van. Ugyanilyen károkat okozhat az is, ha nagynyomású mosóban tisztítjuk meg kerékpárunkat, a bovdenházban ugyanis megállhat a víz, és ugyancsak elindulhat a rozsdásodás. A szervizben ezt mind helyrehozzák, a bovdeneket kifűzik, lezsírozzák, a tárcsát, a fékbetéteket felcsiszolják – sorolja Horváth Szabolcs megyeszékhelyi kerékpárboltos, miközben baristákat megszégyenítő, profi mozdulatokkal kávét készít nekünk. – Mi, kerékpárosok nagyon szeretünk kávézni, nem csak az amatőrök, a profik is; inkább az élvezet, mint a koffein miatt – jegyzi meg mosolyogva a versenyzőként is jegyzett szakember.

Annak, aki most szeretne új biciklit venni, nincs könnyű dolga, a jó minőségű, megfizethető árú kerékpárokból ugyanis hiány van

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A szezon eleji generál során mindezeken túl beállítják a váltókat, a fékeket, ha szükséges, kicserélik a fékbetéteket, ellen­őrzik a gumik állapotát, s a megfelelő keménységűre pumpálják azokat. (A szervizben azt is érdemes megkérdezni: ha használat közben leenged kissé a kerék, milyen keménységűre fújjuk, ez ugyanis típusonként eltérő.) Gumit cserélni egy átlag felhasználónál minden évben nem kell, egy-egy szettel sok ezer kilométert tekerhetünk. S ilyenkor célszerű kihasználni a lehetőséget, és szakemberrel beállíttatni az ülés és a kormány ránk szabott magasságát.

A kerékpárok felkészítése akkor is elengedhetetlen, ha csak rövid távokon bringázunk, azaz nem hagyjuk el a település határait. Sőt, akkor talán még fontosabb, figyelmeztet Horváth Szabolcs, megjegyezve: leginkább védeni magunkat a városi kerékpározás során kell, hiszen egységnyi távolságon ott találkozunk a legtöbb autóval, így extra fontos a kerékpáros sisak viselése is. – Van, aki rollerhez is lelkiismeretesen használja – mutat a fotós kolléga felé mosolyogva a szakember.

A sisak viselése rendkívül fontos, ne feledkezzünk el róla

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Szakértők szerint a hazánkon is átsöpört Giro-láz sokakat terelhet a sportág felé. Ám annak, aki most szeretne új biciklit venni, nincs könnyű dolga, a jó minőségű, megfizethető árú kerékpárokból ugyanis jó ideje komoly hiány van. Így volt ez már a Covid miatti korlátozások idején is, amikor ugyancsak sokan pattantak vagy szerettek volna nyeregbe pattanni.

– Aki most ébred rá, hogy szeretne biciklit, nem a legjobb időben teszi, ugyanis nincs, akadozik a gyártás, amire a háború is hatással van – folytatja Horváth Szabolcs. – A gyártók pánikvásárlásba kezdtek, azaz felvásárolták egymás elől az alkatrészeket, emiatt patthelyzet alakult ki. Másfél éve leadott előrendeléseim most érkeztek meg, tehát akinek konkrét elképzelése van, mit szeretne, ha most megrendeli, talán jövőre megérkezik… Mountain bike egyáltalán nincs a piacon, illetve, ami van, az csúcskategóriás, 3-4 millió forintért, de pár százezer forintos nincs, a nagykereskedésekben sem. Túrabringákból pedig csak az alapkategóriásak elérhetőek.

S ha már vásárlás: nem elég eldönteni, hogy kerékpárt szeretnénk, azt is célszerű meghatározni, mire akarjuk használni, a típust ugyanis ennek megfelelően kell kiválasztani. Ha hosszabb túrákra mennénk, akkor trekking kerékpárt válasszunk, csomagtartóval, ha rövidebb, sportcélú túrautakra, akkor ezek sportosabb változatát (cross­trekking), terepre mountain bike dukál, (bel-)városi futkosásra pedig választhatunk akár váltó nélküli verziókat is, bár ezek vidéken kevésbé, a fővárosban jóval népszerűbbek. Az endurobiciklik, amelyek elöl-hátul rugóznak, „lejtőzni valók, ha hegyről lefelé csapatunk. Ilyet használnak a srácok az Alsóerdőn, mondja Szabolcs. Az országúti kerékpárok elsősorban szintén sportcélokat szolgálnak, teszi hozzá, megjegyezve: a technika ebben a szegmensben is rohamléptekkel fejlődik, s a divat is folyton változik. Míg néhány éve a hófehér bringa volt a menő, most a türkiz dívik, valamint a sötét alapon világos dizájn. Horváth Szabolcs egyébként, vérbeli kerékpárosként, már néhány hete született kisfiának is beszerezte az első biciklit, s arra is van egy kétkerekű, amivel a városban szállítja majd. Mert a kerékpározást nem lehet elég korán elkezdeni…