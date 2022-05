Manapság is sokak kedvenc csemegéje a rántott bodzavirág, amelyet sörös palacsintatésztába forgatnak meg, majd hirtelen, forró olajban kisütnek, vagy a palacsinta tésztájába hintenek friss bodzavirágot. Ismert azonban a növény gyógyhatása is, hiszen vérnyomáscsökkentő, nyugtató, hashajtó, veseműködést szabályozó gyógyteákban is megtalálható, de jó a bodzavirág tea köhögésre és légúti megbetegedésekre is. A határban, sok helyen a kertekben is virágoznak a bodzabokrok, melyek virágai a legszebb csipkékkel vetekednek. Mi több, a bodzavirág csipke utánozhatatlanul szép, az ember nem bír betelni e természet alkotta gyönyörűséggel.