Kreatívabbnál kreatívabb ötletekkel bombázzák egymást az emberek így nyár kezdetén, megmutatva, ki miből készített az udvarára, kertjébe, teraszára dekorációt, virágágyást vagy éppen kisebb növényeinek cserepet.

A legérdekesebb megoldások közé tartozik például a felújításkor kirakott öntöttvas kád, melyből valaki fotelt készített – nemes egyszerűséggel kettészelve, lefestve, felmatracozva azt –, míg más egy ugyanilyen kádból remek virágágyást hozott létre. Persze nem kell feltétlenül ilyen „hatalmas” és nehéz tárgy ahhoz, hogy átalakítsuk – legalább a funkcióját.



A vasból készült eszközök remek lehetőséget nyújtanak, több okból is: egyrészt tartósak, másrészt pedig vagy a rozsda teszi patinássá vagy éppen a lekezelt felület okán válik időtlen időkig használhatóvá. Ott van például az a miniüst, amit nemes egyszerűséggel már rég kidobott volna a gazdája, ha nem lenne olyan formás és erős. Éppen ezért inkább cserepet tett bele, így ma már alternatív virágtartóként funkcionál.

Hasonló megoldásokat szoktunk látni gumicsizmával, kiszolgált bakanccsal, törött vázamaradvánnyal, kivájt fahasábokkal, régi talicskákkal is. Állványként lehet újrahasznosítani létrákat, kerékpárokat, sőt, szobainasból is láttunk már remek megoldásokat. Ugyanezt a lehetőséget madáretetőknél is láthatjuk rendszeresen.