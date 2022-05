Jó időben látszik innen a Tátika, a Kab-hegy, a Somló, a Ság hegy és még a Kőszegi-hegység csúcsa, az Írott-kő is. A Zalaegerszeget és Pethőhenyét összekötő dombhát legmagasabb pontjára épült 1777-ben a Szent István-kápolna (a képen jobbra), a szakrális épület és a környék az augusztus 20-ai búcsúkor népesedik be igazán. A közelben vezet a sokak által kedvelt túraútvonal, a Horhosok útja is. A hegy egyébként az először 1234-ben említett egykori Hene (most Pethőhenye) településről kapta a nevét.