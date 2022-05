Mint megtudtuk, a következő egy hét során is markáns időjárási változások érkeznek hazánk fölé. Kedden-szerdán már többfelé hozhat jelentősebb csapadékot az időjárás. Sőt a legfrissebb számítások szerint csütörtökre mediterrán ciklon érkezhet, amely az országos áztató esőket tudja meghozni, de ez még meglehetősen bizonytalan. Ami nem az, a zalai tájakat is beborítja a virágzó akác, amely látványában, illatában is csodálatos pillanatokat varázsol a kirándulók számára.

