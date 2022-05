Nem túlzás azt állítani, hogy a bútorfestés erőteljes hobbivá vált az utóbbi időben. A kreativitás kiélése mellett kedvelt időtöltés, ráadásul azzal is kecsegtet, hogy egyedi otthonra teszünk szert, ha ekképp elkerülhetjük a tucatárukat.

A bútor vásárlásával kezdődik a történet, a kiszolgálásra használt árupiacok szakosodtak országszerte, már a böngészés maga is élménydús órákat ígér. Ha kiválasztottuk a stílusban, árban nekünk tetsző, jobbára kisebb, barokk, rokokó, biedermeier, rusztikus, vidékies, francia vintage vagy parasztbarokk irányzatot képviselő darabokat, az „egészségi” állapotukat is vizsgáljuk meg.

A forma és a színvilág is harmonizál a helyiség stílusával

A szúette darab is lehet bájos, de a kártevő jelenléte nyilván kevésbé. Az átfestésükhöz a csiszoláson keresztül vezet az út, a festésre előkészítéshez tartozik a tisztítás, a folyékony fa használata az esetleges hiányzó apró részek pótlására. A festékek kiválasztása külön tájékozódást igényel. Tejfesték vagy krétafesték? Melyik márka? A tejfesték kezeletlen fafelületre ajánlott a gyakorlott hobbisták szerint, főleg akkor válik be, ha egyszínű darab készül. „Az úgynevezett krétafestékekkel szemben a tejfesték nyers fafelületen nem a fa felszínén alkot fedőréteget, hanem beszívódik a fa rostjai közé, így színezi azt” – olvasható a netes hobbifestők oldalain. Ezt a fajtát odahaza kell összekeverni, emiatt a kezdők talán kicsit félnek tőle. Biztatnak bennünket a tapasztaltak, csak először okozhat nehézséget, gyakorlattal megjön az eredmény.

A légies bútor mélykék színt kapott

Néhány, sokak számára bevált festékmárkát ajánlhatunk: a Dixie Belle festékek jól, biztonságosan fednek, még sötétebb árnyalatok esetén is elég akár csak két réteg felvitele. Csíkmentes felületet kapunk, a színátmenetek is esztétikusan oldhatók meg vele, bár a manapság oly divatos antik hatást kiváltó koptatást nehezebben tűrik. Kiadósnak is mondható, magyarán jó az ár-érték arány.

A Lignocolor fajta folyékonyabb állagú festékcsalád. Az ecsetnyom kisebb mértékben fog látszani, ha ezzel dolgozunk. Épp a hígabb állag miatt azonban ecset helyett akár hengerrel vagy szórással is könnyen felvihető ez a festéktípus. Mivel mindenkinek fontos szempont a pénz, a Pentart Dekor krétafestéket azok választhatják, akik a bútorfestés amúgy nem túl olcsó hobbiját űzve igyekeznek ott spórolni, ahol lehet. Ezzel a festékfajtával ráadásul magyar terméket támogatnak, ami szintén gyakori szempont, amikor ökológiai, környezetkímélő megfontolásokat tartunk szem előtt, hiszen így a logisztikai, szállítási költségeket csökkentjük, a közlekedés környezetterhelését enyhítjük a magunk szerény eszközeivel.



Munkapadon…

Nemcsak a felületfestés, hanem a romantikus minta is egyedivé teszi



A festést követi a mintázat kialakítása, például stencilezéssel (sablon), majd a felvitt rétegek rögzítése, amit legtöbben úgynevezett viaszzárással érnek el. A fedés előtt a festékszáradási időt is kalkuláljuk be.

A festéshez nagy felületek esetén széles, lapos ecsetek kellenek, vékonyak a szélekhez, sarkokhoz, szegélyekhez hasznosak. Az okos tanácsok mellett, mint minden hobbinál, természetesen a saját tapasztalat az első, anélkül nincs kellemes izgalom és kaland.

Írásunkat a zalaegerszegi klinikai szakpszichológus és hipnoterapeuta által felújított, saját maga által újrafestett komódokkal, tálalóval, éjjeli szekrénnyel, hálószobai tükrössel illusztráltuk. Fotók: Dr. Schmidtné Nagy Réka