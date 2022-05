Középső fiacskámtól kaptam anno „cserepes virág” korában. Az évek során szépen cseperedett, mire észbe kaptam, létrára állva kellett megmetszeni. Azóta minden tavasszal kíméletlenül visszavágom, szerencsére nem sértődik meg, inkább nekiiramodik, sűrű bozótot növeszt, nagy örömére a fészkelőhely után kutató madárnépnek. A levágott hosszú hajtások borsókaróként állnak szolgálatba.

Amúgy nem csoda a nagy igyekezet, hiszen öt méter magasra nyújtózkodó, terebélyes ős génjeit hordozza. Magyarországon is őshonos, képviselői mészkőhegységeink déli, napsütötte oldalain tanyáznak. Sokan ódzkodnak befogadni a kertjükbe, a köztudatban ugyanis erősen mérgező növényként él, de ez csak egyes észak-amerikai fajokra igaz. Nagy előnyük, hogy gyengébb minőségű talajon is díszlenek, a környezettel szemben toleránsak, gondozásuk a kordában tartásukkal ki is merül. Az ifjító visszametszéseket erős, dús hajtásözönnel és csodálatos levélszínnel hálálják meg. A bíbor cserszömörce jól használható sövényként, de szoliterként is különleges dísze a kertnek. A pangó vizet nem kedveli, nem szabad túlöntözni.

Tulajdonképpen nincsenek rovarellenségei, ha nem tocsog a vízben, kevés betegség talál rajta fogás. A szarvasok, őzek, nyulak állítólag csak messziről szaglásszák, így nem kell félteni a vadak károsításától.

A tengerentúli elnevezései (Royal Purple Smokebush, Smoketree) onnan erednek, hogy virágai 13–30 centi hosszú csokrokban, bugavirágzatban nyílnak, bolyhos, sárgás, lilás, zöldes, füstfelhőre emlékeztető fátyolként ölelve a fát. Júniusi virágzását követően vattacukorszerű, hatalmas lilásrózsaszínű terméspamacsai díszítik. Lombhullató, de általában november közepéig magán tartja csinos levélruháját. A latin név a görög kotinos szóból származik, ami olajbogyót jelent, aminek azért van értelme, mert a kifejlett bíbor cserszömörce hasonló a Földközi-tenger olajfáihoz.

A cserszömörce leveleiből és a virágokból illóolajat, a gyökérből és a szárból sárga, narancssárga színű festéket nyernek – a Földközi-tenger keleti régiójában hagyományosan szőnyegek és szőtt matracok festésére használják. Mifelénk cserzővargák, kelmefestők, tímárok kedvenc természetes vegyszere. A fát az asztalosok díszítéshez használják, a gallyakból kézművesek kosarakat fonnak. A levelek kivonata bőrkondicionáló kozmetikai készítmények összetevője. A népgyógyászat kedvelt alapanyaga, de a patikák polcain is ott sorakoznak a levelekből készített gyulladáscsökkentő medicinák. Gyógynövényként gyakran használják a hagyományos gyógyászatban, ahol antiszeptikus, gyulladáscsökkentő, antimikrobális és vérzéscsillapító szerként tartják számon. A leveléből gyógyteát készítenek hasmenés, szájüregi gyulladás, gyomor- és nyombélfekély, vastagbélgyulladás, vérhas kezelésére. A növényi kivonatokról kimutatták, hogy magas fenoltartalommal és antioxidáns tulajdonságokkal bírnak, a levelek, a magvak és a kéreg jó tannin-, azaz cser­savforrások, hatékony összehúzó hatással rendelkeznek.