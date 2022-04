Sokan tudják, a dekoratív virágú gyógynövény távol tartja a fától a vértetveket, a csigákat, hernyókat, hangyákat és a kerti bolhákat, gátolja a gombák, a baktériumok, a vírusok szaporodását. Nyugodtan tányé­rozzuk ki a gyümölcsfák alját, és teleültethetjük büdöskével, más néven bársonyvirággal is, amely amellett, hogy dekoratív és hasznos gyógynövény, a kertben is nagyon jó kártevő pusztító. Illóolajának erős illatával távol tartja a férgeket, a gombákat, a talajlakó kártevőket. A körömvirág a gyümölcsösben különösen a málnás mellett teljesít jó szolgálatot, mert sikeresen véd a gyökérmolyok ellen, és elriasztja a levéltetveket. A borrágó a szőrös levelével a csigákat tartja távol, a fokhagyma a szürkepenész ellen véd, a ricinust pedig a komposztáló környékére ültessük, hogy távol tartsa a házi legyeket.





A hasznos rovarok gyümölcsösünkbe csábítására a virágzó bokrok is alkalmasak. A húsos som értékes gyümölcsöt termő cserje, talán még a krókuszokat is megelőzve, elsőként bontja ki aprócska, sárga szirmú virágát. Maga a növény igénytelen, tősarjról bárhova telepíthető, a téli hideget és a szárazságot jól tűri, elviseli a városi szmogot is, s mert jól reagál a metszésre, szép sövény nevelhető belőle. Az „aranyesőként” ismert kerti aranyfa vagy aranycserje is a gyümölcsfák rügyfakadása előtt nyílik. Ültethetjük szoliterként, cserjecsoportba vagy sövényként. Az ívesen hajló ágrendszerű aranyfát a hagyományos kínai orvoslás az 50 alapvető gyógynövény egyikének tartja, s megfázásos megbetegedések, vírusos fertőzések gyógyítására, lázcsillapításra használja.