– A tisztújító közgyűlést Nován, a Léránt Lajos Sportcentrumban tartottuk. A gyűlés napirendi pontjai között szerepelt a kitüntetési és minősítőbizottság által elbírált és a Magyar Természetjáró Szövetség által jóváhagyott bronzjelvényes és ezüstjelvényes természetjáró minősítések átadása – mondta az elnök, hozzá­téve, a minősítések szabályait a Magyar Természetjáró Szövetség minősítési szabályzata tartalmazza. A Zalai Teker(g)ők elsősorban a gyalogos, a kerékpáros és – elhanyagolható módon, de – a vízitúra szakágban érintett a minősítés szempontjából.



A 2014 óta működő zalai csapat 2018-ban csatlakozott az országos szervezethez, így a saját teljesítményüket már az országos szabályokhoz mér­hetik.



– Minden túratípusban megvan a megfelelő számítási mód, hogy egy kilométer út megtétele mennyi pontot ér. Úgy dolgozták ki a szabályzatot, hogy egy pontért hozzávetőleg ugyanannyi energiát kelljen kifejteni. Így a gyalogos túra során egy kilométer másfél pontot ér, míg a kerékpározás során csak fél pontot kap a túrázó. A túra pontértékének meghatározó részét képezi a szint­emelkedés alapján kapható pont is. Ezeken kívül vannak még egyéb pontértéknövelő tényezők, de ez az alapja – vázolta Szabó Balázs.

A képen jobbról balra: Barkovics Péter, Győri Józsefné, Halász Csilla, Mikl Alexandra, Kreznár Csaba, Szabó Balázs Fotók: Zalai Tekergők Egyesülete



– Kiket lehet minősíteni?



– Az MTSZ több mint 250 tagegyesületet tömörít, a tagegyesületek tagjai részesülhetnek az MTSZ szerinti minősítésben. Az elmúlt évek pandémiás helyzete miatt nem került sor a minősítések átadására. Így idén az elmaradt minősítéseket is átadták. Így 14 bronzjelvény és két ezüstjelvény talált gazdára, a többéves teljesítmény alapján voltak olyanok, akik több jelvényt is kaphattak. A minősítés rendszere egymásra épül. Első alkalommal bronzjelvényt kap a túrázó, és ezt követően a feltételek teljesítése esetén kaphat ezüst-, majd aranyjelvényt. Ezek után lehet egy túrázó érdemes, majd kiváló természetjáró.



A zalaiak számára fontos, hogy megismerjék a zalai tájakat, ez elmúlt évek során szinte maradéktalanul teljesült, aligha van olyan szeglete megyénknek, ahol ne jártak volna gyalogosan túrázva vagy kerékpárral teljesítve a távokat. A nehezebb, a zalaiaknál jóval nagyobb szintkülönbségeket is tartalmazó kirándulások során jártak már a Balaton körül többször is, az Északi-középhegységben, a Bakonyban, de határon túli túrák is szerepelnek az egyesület naplójában. Egyebek mellett például meglátogatták az első világháború magyar áldozatokat követelő olaszországi hadszíntereit, az Isonzó és Doberdó közti olasz–magyar sírparkot.



A minősített túrateljesítmény új lendületet is ad a társaságnak, hogy újabb kalandokat éljenek át együtt. Ebben segíti őket vezetőjük, Szabó Balázs, aki több túravezetői tanfolyamot is elvégzett, hogy egy-egy kiránduláson minél teljesebb élményhez jussanak a résztvevők. A túravezető afféle polihisztor, őt gyakran segíti Pozsik Lajos tanár, aki szintén lelkes túravezető.



Lássuk az eredményeket: bronzjelvényes természetjáró minősítést kapott Győri Józsefné, Gyenes Zoltán, Gyenes Zoltánné, Halász Csilla, Kreznár Csaba, Mikl Alexandra, Tompa Gábor, Barkovics Péter és Szabó Balázs. Ezüstjelvényes természetjáró minősítést kaphatott Barkovics Péter és Szabó Balázs.



– Fiatal egyesület vagyunk, nem régóta tartozunk az MTSZ-hez, így a további minősítési kategóriákban a tagok többsége nem érintett. Azonban van egy tagunk, aki már régóta gyűjti a pontokat, ő a már említett Pozsik Lajos, aki hamarosan jogosult lesz a kiváló természetjáró minősítésre – mondta az egyesület elnöke.



– Jogszabályi kötelezettségünknek is eleget tettünk az idei közgyűlésen, elnökséget és felügyelőbizottságot választottunk – tette hozzá.

A közgyűlésen ellenszavazat nélkül a meglévő elnökség és felügyelőbizottság folytathatja a munkáját a zalai tekergőknél. Az elnökség három főből áll: elnök Szabó Balázs, alelnök Bán Gyula, titkár Kovács Ibolya. A felügyelőbizottság szintén három tagot számlál, vezetője Éderné Vasáros Ágota Mária, tagja Horváth József és Bertók Béla.



– A közgyűléseket ez idáig úgy szerveztük, hogy előtte túrát is tartottunk. Ez most sem volt másképp. A múlt évben ismertem meg a novai önkormányzat képviselőjét, Szalay Cecíliát, aki meghívott minket egy Novát és környékét bemutató túrára. Már többször előfordult, hogy felkértek minket szervezetek, hogy segítsünk nekik a környezetük bemutatásában. Nova is így került a látókörünkbe. A Cserta- és Kerta-patak völgyében tavasszal, de egyébként az év teljes szakában mindig talál valami érdekességet a természetjáró. Mikekarácsonyfán a tó partján tartott pihenőt követően pedig friss erővel tudtunk felkapaszkodni a novai Alsó-hegyre, ahol a kilátóból fantasztikus panoráma nyílt a túra során bejárt útvonalra. A falu központjában Szalay Cecília beszélt a község jelenéről és múltjáról, valamint bemutatta a világban ritkaságszámba menő „suttogó” templomot.