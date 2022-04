Ha valaki a természetbe vágyik Zalaegerszegen és környékén igen sok lehetősége van a kikapcsolódásra. Az egyik legkülönlegesebb és „legzöldebb” hely, kétségtelenül a megyeszékhely keleti határában elterülő 83 hektáros védett terület. A Csácsi Arborétum nem véletlenül az egyik legnépszerűbb kirándulóhelyszín: a kapun belépve varázslatos világ fogad bennünket, sok-sok védett növénnyel és égig érő fákkal.

Fotó: Rákos Bianka

Séta a múltba

Bizonyára kevesen tudják, hogy a Csácsi Arborétum egykor a Zalavári Apátság birtoka volt, s már a II. világháború előtt népszerű kirándulóhelynek számított. A helyén kezdetben lucfenyves volt, majd a fák nagy részét a háború alatt hadicélokra kitermelték. 1945-ben került állami tulajdonba, ekkor a lucfenyők mellett, rengeteg más örökzöldet, lobos fát, és cserjét ültettek ide, melyek száma mára jócskán kibővült.

Fotó: Rákos Bianka

A terület egészen az 1960-as évek végéig csemetekertként működött, majd a következő években alakították át arborétummá. Zalaegerszeg önkormányzata hivatalosan 2001-ben nyilvánította helyi jelentőségű természeti értéknek.

Könnyű kikapcsolódás bárkinek

Az arborétum megközelítése Zalaegerszegről nagyon egyszerű. Autóval is érkezhetünk, sőt a bejáratnál egy kis parkoló fogad bennünket – ám arra készüljünk fel, hogy jó időben eléggé zsúfolt lehet. Családi kikapcsolódásnak tökéletes helyszín, sőt nem kell otthon hagyni kedvencünket sem, hiszen – a szabályokat betartva - kutyával is beléphetünk a területre.

Fotó: Rákos Bianka

Sétánk alatt a gyönyörű növények mellett, tölgyesek, örökzöldek, de két tavacska és egy forrás is a szemünk elé tárul. A helyszínen több védett növényfaj, például szártalan kankalin, ciklámen, tavaszi tőzike és turbánliliom is megcsodálható. Hogy segítsék a tájékozódást, az erdészet munkatársai kis táblákkal is ellátták az arborétum növényvilágát. A hatalmas területen a látogatók kényelméről több pad és szalonnasütő helyszín is gondoskodik, így nyugodtan pihenhetünk egy kicsit, ha elfáradtunk a sétában.