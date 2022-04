A csömödéri erdei kisvasút története a XX. század elejéig nyúlik vissza, a nyomvonal építése ugyanis 1918-ban vette kezdetét a zalai dombságban található Csömödér és Szentpéterfölde között. Eredetileg gazdasági célokat szolgált, a helyi terepviszonyok, az agyagos talaj miatt döntöttek úgy, hogy az Esterházy uradalomhoz tartozó hitbizományi erdőből a kitermelt fát lóvontatású szerelvényekkel, vasúton szállítják a csömödéri fűrészüzembe. A kezdeti évek után, 1922-ben tértek át gőzmozdonyvontatásra, s közben maga a vasútvonal is folyamatosan bővült.



A zalai erdei kisvasút Csömödér és Kistolmács közötti szakaszán 1954-ben a személyszállítás is megindult. A gőzmozdonyok helyébe röviddel ezt követően – az országban elsők között – álltak be a dízelüzemű mozdonyok. A menetrend szerinti személyszállítás azonban nem volt hosszú életű, a hatvanas években abba is maradt, s csak két évtizeddel később, ám akkor már kifejezetten turisztikai céllal indították útnak.

Húsvéti különjárat a tavaly megépített kistolmácsi új szakaszon Fotók: Gyuricza Ferenc





A Zalaerdő Zrt. által üzemeltetett Csömödéri Állami Erdei Vasút több szempontból is egyedi az országban. Egyrészt itt található a leghosszabb kiépített, a szárnyvonalakkal együtt mintegy 110 kilométeres nyomvonal. Ebből a menetrend szerinti járat több mint 30 kilométeren szállít utasokat. A legutóbbi szakasz tavaly épült meg, így a vasút egyik végállomása már nem a kistolmácsi erdészlaknál, hanem a dél-zalai település másik vonzó turisztikai attrakciója, a tó közvetlen szomszédságában található. A szerelvényeket általában dízelmozdonyok vontatják, ám olykor a Tamási Áron regényhőséről elkeresztelt, Erdélyből származó Ábel nevű, 1955-ben gyártott gőzmozdony is munkába áll, még hangulatosabbá téve az utazást. A csömödéri erdei vasút másik különlegessége, hogy a szerelvényeket személyszállítás mellett ezen a vonalon még mindig használják áruszállításra is.



A menetrend szerinti járatok Lenti és Kistolmács között erdei környezetben közlekednek, ezáltal az utasoknak gyakran arra is lehetőségük van, hogy a fantasztikus zalai nagyvadállomány egyes példányait is szemügyre vegyék. A kisvasutas utazást összeköthetjük egyéb aktív turisztikai attrakciókkal, hiszen a járatokon kirándulóidőben kerékpárok is szállíthatók, de a járatokról bárhol leszállva remek bakancsostúra-lehetőségeket is kínálnak a fantasztikus zalai erdők. A vasútvonal melletti településeken ugyancsak bőven találunk akár látnivalót, akár pihenésre, kirándulásra invitáló helyszíneket. A már említett kistolmácsi-tó mellett ilyen a budafai arborétum, a Bázakerettyén található s várhatóan ez évben még újabb attrakciókkal bővülő olajos emlékhelyek sokasága, a pákai Öveges-emlékház, de a Csömödér és Páka közelében kialakított bunkerrendszer maradványait, mint a XX. századi hidegháborús időszak mementóit is érdemes megtekinteni.