Húsvétkor tobzódhatnak a színek a lakásban. A megújulás, az életöröm megmutatkozhat például abban, hogy színek kavalkádját tesszük az asztalra: fessünk piros, zöld, égszínkék, türkiz, lila tojást, cseréljük színesre a függönyöket, a párnákat. Aki azonban a visszafogott stílust kedveli, maximum két-három árnyalatot használjon a díszítéshez.

Fémek fehérrel. A barka sem hiányozhat.

Forrás: Shutterstock



A rózsaszín szinte minden lakásban jól mutat, s könnyű hozzá passzoló virágot beszerezni, ami nem hiányozhat a húsvéti asztalról. Vágjunk barackágat, tűzzünk mellé rózsaszín koronás szellőrózsát, kínai szegfűt, de néhány tulipán vagy boglárka is megteszi, vázába vele! A piros tojásfestékbe mártott főtt tojások némelyikét rövid, a többit hosszabb ideig áztassuk, így árnyalatnyi különbség lesz köztük a rózsaszíntől a bordóig. Szépen elendezve a tojásokat és a virágokat már kész is az asztaldíszünk. Ahogy az egyik képen láthatják, ezüstben és fehérben is pompázhat a húsvét. Fémlemez öntözőkanna, régi tejesbödön sok helyen akad, már csak néhány fehér virágra van szükségünk. Gyűjtsük a tojáshéjat! Földet és virágmagokat szórhatunk bele, talán még ki is bújnak a kis növények az ünnepekig. A tojáshéj mini vázaként is szolgálhat.