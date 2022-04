A magyar turisták kedvelt úti célja Olaszország újranyit. Április 1-jén az egész ország fehér zónává változott, amely már azt jelzi, hogy március 31-el ott megszűnt az egészségügyi vészhelyzet.

A nagykanizsai Hello Travel tulajdonosa, Tulezi Anikó utazásszervező még a rendelkezés életbe lépése előtt elmondta lapunknak: megszűnik a régiószínezés is végre, úgy tűnik minden egy kicsit egyszerűbb lesz. Április 30-ig a „green pass” különböző verziói még adott belső terekben szükséges lesznek, lehetnek. Az ígéretek szerint május 1. után viszont eltűnik mindez.



– Az alap green pass, vagy negatív teszttel, vagy már 2 oltással vagy hivatalos gyógyultsági igazolással is kiváltható volt – mesélte. – Míg az úgynevezett super green pass pedig csak oltással és hivatalos gyógyultsági igazolással érvényes. A két oltás esetében 6 hónapig, három oltással pedig korlátlanul. A két oltással rendelkezők pedig ebben az esetben a 6 hónap feletti és 9 hónapon belüli esetekben PCR teszttel is megszerezhették ezt. A tömegközlekedési eszközökön megmarad az FFP2 maszk. Itt is majd május elejétől várható még kedvezőbb változás. Az utazókat érinti, hogy április 1. és 30. között, repülőgépeken, hajókon szükséges lesz bemutatni az alap green pass-t, amely teszttel is kiváltható. Csakúgy szükséges lesz az PPF2 maszk, mely korlátozások május 1-től várhatóan megszűnnek itt is. A szabadtéri, kültéri stadionok, sporthelyszínek, külső téren lévő kiállítások, múzeumok, történelmi helyszínek, illetve a kültéri szabadidős sporttevékenységet biztosító helyszínek kapcsán nem lesz szükséges a green pass felmutatására.

Hozzátette: kültéren továbbra sem kell viselni a maszkot, ám zsúfolt helyen ajánlják.

Tulezi Anikó nagykanizsai utazásszervező.

Forrás: Szakony Attila

Ugyanakkor a maszk, minden beltéri helyszínen április 30-ig biztosan megmarad. Az FFP2-es kategória maszk viselete április végig kötelező lesz minden fedett helyen. Várhatóan májustól viszont minden eddigi járványügyi intézkedés megszűnik. A green pass kötelezettsége pedig csak a kórházi, egészségügyi közegben marad fenn az év végig.

De ha már tisztában vagyunk a szabályokkal, rendelkezésekkel, s a kedvünk és az utazásra szánt összeg is rendelkezésre áll, már csak kíván döntést, hogy mit is érdemes felkeresnünk, mire vágyna a család, a baráti társaság, netán a szerelmünk.



Olaszország kimeríthetetlen látnivalókban, hiszen az európai történelem minden korszakában nagyot alkottak az olaszok, a korok egymásra épülnek, sokszor nehéz is eldönteniük, melyik építészeti korszak kapjon előnyt a másikhoz képest. Például a régészeti ásatások során Pompeiben és Herkuláneumban is nehéz dilemma elé kerültek a történészek, mivel a láva alá temetett, majd feltárt ókori paloták felett barokk villák álltak. Pompeiben látható is egy szelete ennek a problémának, a látogató a félbevágott barokk ház előtt állva azonosulhat a történészek szempontjaival.

Velence esetében is épp az a baj, ami a szépségét és rendkívüliségét adj: a víz, pontosabban a klímaváltozás miatti tengervíz színt emelkedés. A világ egyik legigézőbb, cölöpökre épült városa nem lehet áldozat. Különben nem tudjuk megcsodálni a következőket:





A Szent Márk-bazilika a bizánci építészet egyik gyöngyszeme. A bazilikán minden korban változtattak valamit, hozzáépítettek vagy lebontottak. Az eredetijét 828-ban kezdték építeni, 4 év alatt készült el. Később a gazdag kereskedők, amikor busás haszonnal járó üzletet kötöttek, hozzájárultak a templom szépítéséhez, gazdagításához, innen is eredhet, hogy sokféle kincset őriznek a mai napig benne. A ma látható, öt kupolával koronázott templom 1071-ből származik, az eredeti a 976-os lázadás során leégett. A dózsepalota a Velencei Köztársaság fejének, a dózsénak a palotája a Szent Márk téren, a bazilika mellett. Összesen 120 dózse irányította innen a városállam életét 697 és 1797 között. Nemcsak Velence tartozott uralmuk alá, a több száz kilométerre lévő Ciprus, Kréta és más nagyobb szigetek is a birtokaik voltak.

A börtönök hosszú folyosója a csatorna két oldalán helyezkedik el, ahol a cellákat is láthatjuk. A dózsepalota leghíresebb rabja maga Casanova volt, aki a tetőn át szökött meg innen úgy, hogy lukat fúrt a mennyezetbe, majd a tetőn át leereszkedett a palota belső udvarába, és később, a többi látogatóval együtt, feltűnés nélkül távozott. A cellája a legfelső szinten volt, ez nyilván sokat segített a sarlatánsággal, varázslással vádolt velencei születésű Casanovának.