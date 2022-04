Fontos az ivartalanítás

Az egyesület nevében Müller Roxána titkár állt rendelkezésünkre, aki ide s tova 6 éve foglalkozik állatmentéssel.

- Minden egyéb állatmentő szervezettel kapcsolatban vagyunk és egymást segítve dolgozunk. Mi egy ivartalanításért egyesület vagyunk, tehát nem kifejezetten mentéssel foglalkozunk - hangsúlyozta Roxána. - Nagyon túlszaporodtak, az ivartalanítással tudjuk visszaszorítani ezt az állapotot, a betegségeket, fertőzéseket és ezzel együtt tudunk majd idővel annyi állatot menteni, hogy mindannyian tökéletes helyre kerüljenek, normális befogadóhoz, hogy a felelős állattartás szintjét elérjék.

Folyamatosan érkeznek hozzájuk megkeresések, mint fogalmazott, a repertoár 100%-ával találkoznak: bokor alatt megtalált kismacskáktól, a különböző betegségekben szenvedő állatokig.

- Ráadásul most jön a születéses szezon. Nem volt hosszú telünk, ezáltal elég hideg sem, és csak olyankor van pauza - eleve fél év alatt ivaréretté válnak, háromhavonta pedig újra tudnak pározni -, így könnyedén kiszámolható, milyen könnyedén lesz két kiscicából nagyon sok kiscica. Ilyenkor rengeteg hívást kapunk. Sajnos magas a halálozási ráta, arról nem beszélve, hogy lelkileg is milyen megterhelő - tette hozzá az egyesület titkára, aki ismét felhívta a figyelmet az ivartalanítás fontosságára.

Nyúl vagy macska?

Húsvét időszakában rendszerint megnövekszik a kereslet a nyulak iránt. Miért válasszuk inkább az örökbefogadást?

- A nyuszi különleges állatnak számít. Nagyon érzékenyek a gyógyszerekre, a táplálékra, szóval szinte mindenre. Valóban rá kell készülni a tartásukra. Egyrészt olyan állatorvost kell keresni, aki foglalkozik nyulakkal. Karomvágás, törzskönyv, megfelelő ketrec, ezek mind lényegesek. Tényleg csak olyan háztartásba ajánlanám, ahol felelősségteljesen, odafigyeléssel foglalkoznak vele, ismerik a szakirodalmat, kikérik az állatorvos véleményét. Ha másképp cselekednek, a kisállat élete csupán szenvedés, vagy megvalósul a szokásos forgatókönyv: kidobják valahova, aztán gyorsan utoléri a végzet.

Mi szól a macskák mellett?

- Ellenben a macska ilyen szempontból könnyebb eset, tisztában vagyunk az alapvető feltételekkel. Megfelelő táplálék, ivartalanítás, az orvosi oltások figyelemmel kísérése, a szeretettel együtt be is zárul a kör. A benti tartást pártolom, tanítani kell őket. Ajánlott a kaparófa használata, valamint a foglalkoztató játékok is lekötik őket. Jutalomfalattal kiegészítve teljesen lefárasztja őket.

- Mindenképpen a macskatartást pártolom, abból is nyilván a felelős állattartást, ez a legfőbb! Tudjuk, hogy vannak érzéseik, gondolataik, nem tárgyak, amiket berakhatunk a sarokba. Ha bármiben biztonytalanok, ki lehet kérni az egyesületünk tanácsait. Az Árva cicák “zsibvására” és adománygyűjtő oldalunk által fedezzük az orvosi, illetve mindenfajta költségeinket. A koronavírus miatt sok rendezvényt ki kellett hagynunk, illetőleg elmaradtak, ezáltal rossz anyagi helyzetbe kerültünk. Minden adománynak örülünk, legyen az állatpatikában kapható gyógyszer, az adó 1%-a, ugyanakkor tudjuk, tápból és alomból sohasem elég - részletezte.

Mint elmondta, az örökbefogadható cicák száma gyakran változik. Jelenleg 30 körül hirdetnek.

- Sok olyan macskánk van, aki például bennragadt, több évig várták, hogy valaki rájuk találjon, de már nem hirdetjük őket. Viszont, ha valaki szeretne kis elárvult lelkeken segíteni, természetesen küldünk róluk képeket, össze lehet velük barátkozni. Minden állatunk ideiglenes befogadónál van, látogatóhatók.

Zárásként Roxána köszönetet mondott a csapatnak, valamint az összes támogatónak és segítőnek, hiszen az együttműködés nélkül nem tarthatnának itt.

Örökbefogadna? Mutatunk néhány szeretetreméltó cicust

Forrás: Bársonytalp Zala Egyesület - ivartalanítással a cicákért/Facebook

Maszat rendkívül játékos kiskandúr: fut, rohangál, függönyt mászik, élvezi és köszöni a második esélyt. Igéző bájjal tud az emberre nézni, s örömtelien, dorombolva bújik, ha egy pillanatra elfeledkezik vadászösztönéről, a papírgalacsinjairól és játék egérke barátairól. Nagyon aktív, izgága és vadóc. Zalaegerszeg közelében lehet vele megismerkedni. Tudjon meg többet Maszatról.

Nelli

Forrás: Bársonytalp Zala Egyesület - ivartalanítással a cicákért/Facebook

Nelli régóta vár gazdira! Ő félénk, tartózkodó, ezért inkább egyedüli cicának, csendesebb helyre ajánlanánk olyan gazdinak, aki türelmes és nem akarja rögtön ölbe venni. Nem biztos, hogy az új helyet meg tudja szokni, sajnos volt már egy sikertelen próbálkozása. Félénk természete miatt csak benti cicaként élhet! Zalaegerszeg mellett lehet vele megismerkedni. Hosszasan olvashat Nelliről.

Martin

Forrás: Bársonytalp Zala Egyesület - ivartalanítással a cicákért/Facebook

Martin nyár óta várja, hogy valaki örökbe fogadja! Különlegessége, hogy korához képest igen komolyan tekint a világra. Alig múlt fél éves, játékos kandúrka, de szép nagy termetű, és már 4 hónapos piciként is pont ilyen komolyan nézett a kamerába. Amúgy egy kedves, barátságos fiú, aki már átesett az ivartalanításon, ezért a leendő gazdinak ezzel már nem lesz gondja. Zalaegerszeg mellett lehet vele megismerkedni. Informálódjon Martinról.

Cimbi

Forrás: Bársonytalp Zala Egyesület - ivartalanítással a cicákért/Facebook

Cimbi is a reménytelen gazdikeresők közé tartozik. Lassan egy éve, hogy az egyesület gondozásába került. Félénksége miatt nem keltette fel a gazdijelöltek figyelmét. Lehet kijárós olyan helyen, ahol nincs autóforgalom, de felnőtt cicaként több ideig kell az új helyére szoktatni, ezért jobb lenne, ha bentiként élhetne. Zalaegerszeg közelében lehet vele megismerkedni. Ismerje meg Cimbit közelebbről.