Gerencsér Bernadett elmondása szerint bár Ramocsa igencsak kis lélekszámú település – alig 35 fő lakja –, ennek ellenére van érdeklődés a helyi programok iránt.



A községben jelenleg is működik a varrószakkör, a közelgő húsvétra hangolódva pedig egy kézműves-foglalkozást is meghirdettek. Ezen a lenti városi könyvtár és az önkormányzat anyagi támogatásával, illetve magánfelajánlások révén élő asztaldíszeket, ajtódíszeket készíthettek a résztvevők. Gerencsér Bernadett szerint a résztvevők száma jelzi, hogy kistelepüléseken is van értelme közösségi programokat szervezni, hiszen jó ötletekkel, kreatív hozzáállással az ott élők is megszólíthatóak.