A húsvét közeledtével már javában roskadoznak a boltok polcai a különböző nyuszicsokiktól és a kalácsoktól is, bár az utóbbi mégis akkor esik a legjobban, ha magunk készítjük el. Szerencsére a folyamat nem túl nehéz, így kezdő háziasszonyok is könnyedén az asztalra varázsolhatják a finom péksüteményt. A kalács mellett a sonka és a tojás szintén elmaradhatatlan kelléke a húsvétnak, a hármat kombinálva pedig lenyűgöző reggelivel lephetjük meg a családot. De mégis hogyan? Ebben kértük egy zalaegerszegi háziasszony, Sághyné Andrea segítségét.

Fől a sonka Fotó: Fehér Márk

- Valójában egy tradicionális húsvéti reggelit készítünk el, ami a mi családunkban már-már hagyománynak számít. Nálunk húsvét vasárnap reggel a sonka, a tojás, vagy egészségesebb alternatívája, a fürjtojás a menü, egy kis sós kaláccsal – árulta el Andrea.

A háziasszony elmondta, a sonkát a nagymamájától tanult módszerrel szokta elkészíteni.

- A titka, hogy pár gerezd fokhagymát és babérlevelet is teszek mellé a vízbe, amely jó ízt ad neki. A tojást jómagam keményre szoktam főzni, de lágyan is nagyszerűen passzol a húsvéti reggelihez. Ezek mellé készül a finom, omlós sós kalács, amelyet már nagyszombaton, délután elkezdek – avatott be.

Jól néz ki, ugye? Fotó: Fehér Márk

Sághyné Andrea természetesen a receptet is megosztotta velünk:

- 50 dkg liszt

- 1 db élesztő

- 1 teáskanál cukor

- 2 teáskanál só

- 10 dkg vaj

- 1 db tojás

- 3 dl tej

A recept szerint, először a lisztbe beletesszük a tojást, az élesztőt felfuttatjuk a cukorral, végén hozzáadjuk a sót. Addig dagasztjuk, míg az edény faláról le nem jön, majd 40 – 60 percig kelesztjük. Ha megkelt a tészta, három rúdra szétszedjük és összefonjuk. A tetejét tojással kenjük le, majd mehet a sütőbe 180 fokon.

Andrea szerint a körítés is nagyon fontos.

Készül a körítés Fotó: Fehér Márk

- A főtt sonkát és a kalácsot paradicsommal, újhagymával és retekkel szoktam tálalni. E mellé jól esik a citromos tea, de az asztalra kikerül a torma és a Piros Arany is. A gyerekeim inkább az előbbit, míg mi a férjemmel az utóbbit szeretjük inkább.