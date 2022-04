Mesterszakácsa, Kovács József nemcsak főzni tanította meg Prikryl Józsefet, hanem a hagyományok tiszteletére is. A séf gyűjtötte a sárközi és a sváb konyha jellegzetes ételeit is, melyeket tanítványával rendezvényeken is bemutattak. Amikor Prikryl a kilencvenes évek végén Tolnából Zalába költözött, magával hozta a paraszti konyha iránti érdeklődését. Először Zala, majd Vas megye gasztrotörténetét és kultúráját kutatta, mindehhez néprajzi, kultúrtörténeti anyagot is gyűjtött. 2013-ban jelent meg első könyve a dödölléről, 2019-ben pedig a második, a Zalai, vasi paraszti ételek, A búbos túrótól a fumuig címmel, melyben 106 receptet is összegyűjtött. Nem volt könnyű megtalálnia azokat, mondja, akik a saját receptek alapján ezeket az ételeket hitelesen el is tudták készíteni. Az elmúlt évtizedek fejlődése vagy gasztronómiai igénytelensége a magyar konyhai hagyományokon is nyomot hagyott. Ezt követően Prikryl József maga is elkészítette, majd lefotóztatta az ételeket, és a régen használatos mértékegységeket – marék, csipet, kanál, bögre – átváltotta a manapság is használatosakra.



A Tolna megyei Sárközben autentikus magyar ételeket főztek, és ott jellemzően sok halat is ettek, hiszen a Duna lápos, mocsaras árterében, ahova annak idején a törökök elől is elmenekültek, a rendelkezésükre állt. Azon a vidéken nagyobb területen tartottak állatokat is, feleli a Venesz-díjas mesterszakács arra a kérdésre: milyen különbségeket talált a magyar régiók gasztronómiai hagyományai között. Zalában és Vasban viszont jellemzően kis, önellátó gazdaságokat találhattunk, általában egy tehénnel, amelyik a tejhozamot biztosította, tyúkokkal, kacsákkal, libákkal. A jószágokat és a család igényeit kiszolgáló gabonaféléket megtermelték maguknak.



A paraszti konyha alapja a szezonalitás, a tartósítás egyik fő formája, a füstölés például a búbos túrónál fellelhető. A savanyított kerekrépa, a fumu, vagyis babaalakú kalács, a pálinkás perec vagy a zúzamártás is a zalai, vasi tájegység jellegzetes étele, ahogy a tökmagolaj vagy a sós – kerek répás vagy káposztás, babos – rétes, amit a leves után főételként ettek. Kifejezetten jellemzőek a főtt vagy sült tésztaételek is. Az emberek összegyűjtögették és felhasználták az erdő-mező terményeit, az erdős vidéken bőséggel találtak gombát, csipkebogyót, vadmálnát és más bogyós gyümölcsöket, ezek is bekerültek a konyhákba.



A kérdésre, felosztható-e a két nyugat-dunántúli megye gasztronómiai tájegységekre, Prikryl József azt feleli: nem beszélhetünk nagyobb egységekről, hiszen az emberek olykor még a szomszéd faluba sem jutottak el, így nem ritka, hogy a domb két oldalán különféle konyhát találunk. A háziasszony leleményességén múlt, milyen változatosan használta fel a kevésféle alapanyagot. Éppen a szegénység és szűkösség miatt lett divatos például a darált nyers paprika, ez, ha sót tettek hozzá, jóval gazdaságosabb volt, mint a szárított, darált fűszerpaprika. A tésztaételeknél az 1800-as évek végig csak kovászt használtak. Amikor megjelent az iparilag előállított élesztő, a sütés sokkal egyszerűbb lett, megkönnyítette a háziasszonyok munkáját.

Prikryl könyvének az összegyűjtött, kipróbált és pontosított receptek mellett kiemelkedő érdeme a hetvenoldalas néprajzi fejezet, amelynek anyaga a gyűjtőmunka során nőtt mind terjedelmesebbé. Ugyanakkor a nagy zalakarosi szállodában dolgozó séf nem derűlátó a hagyományokra építő magyar gasztronómia jövőjét illetően. Azt mondja, az autentikus magyar ételek nagyon munkásak, és egyre kevesebben hajlandók ezekért fáradozni. Tehát csak kevés konyhán fogják ezeket megfőzni.

Prikryl szerint az sem biztos, hogy a fiatalok nem a pizza, hanem a dödölle után nyúlnának egy asztalon.

Jóval derűsebben látja a jelent és a jövőt a nagykanizsai Szőlőskert fogadó és étterem séfje, Gelencsér László. A fine dining divatjának lassan vége, mondja, legfeljebb egy-két Michelin-csillagos étterem próbálkozik még Budapesten. Több neves étterem (például a balatonszemesi Kistücsök) is kezd visszatérni a tökéletes minőségű alapanyagból készült hagyományos magyar ételekhez. A két szélsőség: az aranyárban kínált fine dining kis adagjai és az 1500-ért kiadós menüt vásárló vendégsereg között ugyanis megjelent az a réteg, amelyik hajlandó pénzt áldozni, hogy az elé kerülő cigánypecsenye is tökéletes legyen, ne előfőzött vagy agyonklopfolt húsból készüljön. A kérdésre, vannak-e annyian ezek a vendégek, hogy egy vendéglő meg tud élni belőlük, azt feleli: ők megélnek. Dödölle, répaleves, kukoricamálé, jó minőségű mangalicahús kerül náluk az asztalokra, a horvát részen található Muraszentmárton közelében, a szőlőhegyi népszerű étteremben pedig kizárólag autentikus ételeket készítenek. Ott a többféle töltött derelye mellett hajdina és sültvér is szerepel az étlapon.



Gelencsér László reménykedik, a vasi és zalai paraszti ételeket összegyűjtő könyv tíz év múlva nem múzeumi darab lesz a benne lévő ételekkel együtt, és kiderül, Prikryl József meghaladta a korát. Hisz abban, hogy a jövő a helyi ételeké, amelyeket minőségi alapanyagokból minőségi módon készítenek el. És erre van, lesz igény, valamint fizetőképes kereslet is. Ez nyilván nem abból a körből fog kikerülni, amelyikben az „1500 forintért degeszre eszem magam” filozófiája a nyerő, hanem azok körében, akiknek igényük van a magyar alapanyagokból főzött magyar ételekre, és ezért 4000-4500 forintot is kifizetnek.

Léteznek már jó termelők, a Szőlőskert előtt is működik termelői piac, és beszállítóik is hozzászoktak az igényeikhez. A magyar hentest például nem húsbontásra, hanem darabolására tanítják, mondja a séf, így el kellett nekik magyarázni, hogy ő mást kér, mert ócska alapanyagból nem lehet minőségi konyhát építeni. A séf ezért tíz éve Zágrábban, illetve olasz és francia piacokon is vásárol, és nem rest Zadarba autózni friss halért.

– Évtizedekig azt gondolták, hogy a krumplifőzelék a darabolt krumpli és a habarás, pedig nem az – mondja Gelencsér László. – El lehet adni a sárgaborsó-főzeléket 3000 forintért is, ha ez nem gusztustalan sárga kvaccs, mint annak idején a menzán. Nagy a divatja a tésztáknak, a derelyéknek, a dödöllét harminc éve nem tudjuk levenni az étlapról. A Zalában oly gazdagon termő vadhúst nem burgundi módra készítjük, mivel itt van nekünk a gomba, a szilvalekvár, a hecsedli, és a rendes technológiával, tisztességesen elkészített krumplis vagy káposztás tésztánk is sikeres, vásárlóközönsége van.

A minőségi és a tömegétkeztetés már mindenhol elválik egymástól. A legtöbb turizmusra épülő hazai vendéglátóhelyen rántott húsokat, pörkölteket kínálnak, a horvátoknál ugyanez a csevap meg a prézlis tintahal. Ez fogy, ezt keresik. A Szőlőskert nem autópálya mellett működik, de a vendégei nagy része onnan tér le egy-egy tál ételre. Az igényes magyar konyhára akkor lesz igazán nagy kereslet, ha átstrukturálódik a vendéglők törzsközönsége, mondja Gelencsér László, aki szerint a szakma legnagyobb baja a gyenge utánpótlás és a silány oktatás, ami gátja lehet a fejlődésnek.