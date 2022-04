A tavasz az építkezés, az átalakítás időszaka. Ahogy a természet megújul, lakásunkat is érdemes átgondoltan modernizálni, energiahatékonnyá tenni. – Az új építésű lakásnak el kell érnie legalább a BB energiaosztályt. Ennek az energetikai minősítésnek a hivatalos megnevezése a „közel nulla energiaigény”. Ahogy a név mutatja, a BB osztályt teljesítő épületek megfelelnek a jogszabályi követelménynek. Természetesen ennél jobb besorolás is elérhető, az AA++, AA+, AA kategóriák is megfelelnek a rendeletnek – mondta szakértőnk, Salamon Róbert, a Sala és Fia Kft. ügyvezetője.

Hozzátette, a közel nulla energiaigény követelménye figyelembe veszi az épületben felhasznált energiahordozókat, például azt, hogy gázzal, tűzifával vagy épp távhővel fűtünk. Az energiahatékonyság követelményének eléréséhez az energiafogyasztás legalább 25 százalékát megújuló forrásból kell fedezni. Az épületgépészeti rendszerre és berendezésekre többféle szabály is vonatkozik. Ezekkel az építtetőnek nem kell külön megismerkednie, mert a tervezők már évek óta e szerint terveznek, így a tervezett rendszer szinte biztosan meg fog felelni az előírásoknak. Az energiahatékonyságot el lehet érni hővisszanyerő szellőzéssel, hőszivattyúval, de még a klímaberendezés is ebbe a kategóriába tartozik – mondta Salamon Róbert. A lakásfelújításoknál is érdemes átgondolni, hol tudunk új rendszerekkel energiahatékony otthont varázsolni.

– Felújításoknál is egyre többen keresik a megújuló energia lehetőségét. Mondhatjuk azt, hogy egyre jobban függetleníteni akarják otthonukat a gáztól. A vízrendszereknél a vízlágyító beszerelését javasoljuk, amellyel a csaptelepek időtartamát növelhetjük. Nagyon sok helyen a klímaberendezéssel oldják meg a hűtést-fűtést. Nem kell radiátorokat feltenni, kisebb a helyigénye, és ugyanolyan hatékony – tájékoztatott szakértőnk. Salamon Róbert elmondta, a kormány által nyújtott támogatásoknak köszönhetően egyre több munka van az építőiparban. Sokan cserélik le a kazánt, hőszivattyús rendszerekre térnek át, klímát szereltetnek, és a hővisszanyerős szellőztetőrendszerre is egyre többen térnek át. Az új rendszerek beépítése nem jár több munkával, de komoly szaktudást igényel. Hozzátette, még a pénz dönti el, milyen megoldást választanak az emberek. A megújuló energia a fiataloknak fontos, az idősebbek ragaszkodnak a hagyományoshoz.