– Miért nem a hattyúknak udvarol Totó?

– Mert ő embernek képzeli magát. Nem tudott, nem akar beilleszkedni a madarak közé, most sem engedem a többi hattyú közelébe, mert ellenségesen bánnának vele, récékkel lakik együtt. A hattyúk esetében a párválasztás sokkal bonyolultabb, mint egyéb szárnyasoknál, ők a szabadban is egy életre választanak társat. Fogságban sem fogadják el feltétlenül azt a párt, akit először szánnak nekik. Mi most az egyik fekete hattyú párral jártunk úgy, hogy nem párosodtak. A két különböző helyről érkező madár egy hónapja nem állt össze, valamiért nem szimpatizál egymással a tojó és a gúnár, így nemhogy fészket nem raktak, de még egymásra is támadnak időnként. Ha őszig nem állnak össze, új párt kell nekik keresnem.

Elválaszthatatlanok

Forrás: Mészáros Annarózsa / likebalaton.hu

– Totónak lesz valaha hattyú párja?

– Ha kivinném a Balatonra, ott nem maradna életben, nem tudna párt választani. Megoldás lehet, ha jövőre hozok neki egy tojót, de még ha elfogadják is egymást, akkor sem biztos, hogy egyből sikerül a családalapítás. A hattyúk első nevelési ciklusa nem mindig eredményes. Vagy azért, mert nem ülik végig a kotlási időszakot, vagy azért, mert nem tudnak mit kezdeni a kikelt kicsikkel. A legelső fekete hattyú párom esetében is ez történt évekkel ezelőtt, fogalmuk sem volt, mit csináljanak a körülöttük totyogó apróságokkal. Volt bennük némi szülői ösztön, de ez kevés volt.