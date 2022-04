Dexter





2020. februári születésű, staffordshire terrier keverék kan kutyus. Zalaistvándon a hegyen kóborolt, borzalmas állapotban. Szépen rendbe jött, majdnem teljesen felgyógyult a kezelés hatására, viszont élete végéig milprazont kell szednie.

Dexterhez aktív, sportos gazdi való! Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Dexter aktív, sportos kutya, rengeteg energiával. Kifejezetten igényli a hosszú, kimerítő sétákat, az aktív lefárasztást. Jelleme elég határozott, így CSAK tapasztalt, következetes, sportos gazdáknak ajánlott! Részletek itt.

Amber



Amber 2020. januári születésű, malinois és német juhászkutya keverék szuka kutyus. Pusztaszentlászlóról került a menhelyre mivel gazdája lemondott róla. Amber egy kistestű szukával élt együtt. Kutyákkal viszonylag jól kijön, de nagyon aktív, pörgős.. Rengeteget ugrál és ugat, ezt pedig nem viseli minden kutya jól.

Amber kajla kutyus Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Egyszer már örökbe fogadták, de második gazdájától 2022 januárjában került vissza a menhelyre szökőssége miatt. Kezdő kutyatartóknak nem ajánlott, inkább munkakutyás tapasztalattal rendelkező, sportos gazdinak, így akár családba is mehet, gyerekek mellé is. Pórázon kajla, összevissza rángat, de szeret sétálni, igényli is a hosszú, fárasztó sétákat. Részletek ITT.

Csöpi



A 2013 szeptemberi születésű, ivartalanított staffordshire terrier keverék szuka kutyus Söjtörről került be gazdája halála után, ahol ki volt kötve az udvaron. Kanokkal jól kijön, de szoktatni kell, szukákkal is szoktatható, de csak tapasztalt gazdi mellett.

Csöpi nagyon barátságos Fotó: Bogáncs Állatmenhel

Kifejezetten emberközpontú, barátságos, bújós kutyus, igényli az ember társaságát. Egyedüli kutyának ajánlott. Jó természete miatt akár kezdő kutyatartóknak is ajánlott, akár gyerekek és idősek mellé is. Részletek itt.