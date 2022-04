A Kovácsi-hegycsoport a Keszthelyi-hegység legnyugatibb része. Egyedülálló, mivel a hegység többi részével ellentétben a Balaton-felvidéken lezajlott vulkáni tevékenység eredménye. Keletkezése nagyjából 6 millió évre tehető. A lepusztulás, suvadás eredménye a bazaltoszlopokból álló bazaltutca, amely a Balaton- felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területe.

Hogyan jutok oda?

A túrázóhely könnyedén megközelíthető Nagygörbő és Vindornyaszőlős felől is. Mi az utóbbi településen keresztül jutottunk el a célhoz. A falut elhagyva a kőbánya felé kell haladni, majd egy magánúton keresztül találjuk meg a Buruczky Ferenc Tanösvény bejáratát, amit tábla is jelez. Ezután egy húsz-harminc perces lassan emelkedő ösvény visz bennünket a bazaltutcába.

Tábla jelzi a helyet Fotó: Rákos Bianka

Már az oda vezető séta is különleges, erről az erdő csendje és a hosszan elterülő medvehagyma takaró is gondoskodik a tavasz folyamán. Az óvatosság azonban nem árt: aki nekivág a túraösvénynek húzzon túracipőt, mivel e nélkül könnyen megcsúszhatunk. A vízállóság is előny, ugyanis a táv felénél egy aprócska patak medrében vezet az út. A túra során van lehetőség egy kis pihenésre is – erről egy helyben kialakított pihenőhely gondoskodik.

Pihenőhely a táv felénél Fotó: Rákos Bianka

Tündérek, óriások lakta világ

A hosszú séta után a felejthetetlen élmény garantált. A bazaltutcához érve Körülbelül 10-15 méter magas, néhol kettéhasadt sziklák néznek le ránk. A kiránduló szinte eltörpül ezek mellett, s jogosan érezheti úgy, hogy egy mesevilágba, az óriások földjére tévedett volna.

Bazaltsziklák Fotó: Rákos Bianka

Nem véletlenül említettük a fantázia világot, hiszen a helyszínen található táblák (már amelyeket még nem rongálták meg) érdekes legendákat mesélnek nekünk. Egyik szerint az itt található Vadleány barlangban egy szerelmi bánatában elbujdosott fiatal lány húzta meg magát, akinek énekét sokáig hallották az erre tévedők. Az információs táblából kiderül, hogy a barlangot a német megszállás alatt is használták, sőt a Rákosi-rendszerben sok helyi ide rejtette terményeit, hogy megússzák a beszolgáltatást.