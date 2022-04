– A magam részéről már az ősszel elkezdtem a tó körüli sétaút ráncba szedését, láttam, hogy a kismamák a babakocsikkal nehézkesen kerülgették az útra kihajló vadrózsabokrok tüskés csápjait. Nem teketóriáztam, hazamentem egy célszerszámért és levágtam a veszélyes ágakat. Nemrég, erre sétálva viszont a kápolna előtti rózsakert ziláltságát látva vettem kézbe a metszőollót, s mert a környezetére is ráfért a gondozás, szóltam a klubtársaimnak, jöjjünk ki és hozzuk formába az egyre népszerűbb kirándulóhelyet, ahova szerintem az idén még több vendég várható – így a Zalaegerszegért-díjas Király Imre, akit idén januárban vezetőjének választott a 98 tagú, szintén Zalaegerszegért-díjjal kitüntetett Nefelejcs Nyugdíjas Klub.



A szorgos szeniorok szerdán megnyírták a parkrózsá­kat, a díszbokrokat, összeszedték az ősszel lehullott faleveleket, a díszkavicsból eltávolították a gyomokat. A kápolnán túl is találtak maguknak munkát: az árkok vizét összegyűjtő, avartól, törmeléktől eltömődött csatornarendszert is megtisztították, természetesen a környezetével együtt.



– Igyekszünk a járványveszély miatt takaréklángon működött klubunkat felébreszteni. Egykor híres táncköröseink már Bakra járnak új koreográfiát tanulni és az Aranypáva-, valamint Olsvai Imre-díjas népdalkörünk is újra kezdi a próbákat. Természetesen újszerű programokat is tervezünk: az otthonunkat biztosító Keresztury VMK előtt az idén májusfát állítunk, amit a tervek szerint majd egy igazán színes program keretében a kertbarátokkal közösen kitáncolunk – sorolta büszkén tavaszi terveiket Király Imre, hozzátéve, hogy természetesen kirándulásaik során többször is felkeresik majd a Gébárti-tavat.