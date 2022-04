József napján keltünk útra. Igaz, most sorainkat egy kicsit megritkította a megfázós, didergő idő, de így is majd húszan fogtunk túrabotot. A Zala-réten megtekintettük a kicsi, vízi famunkások tevékenységét, már nemcsak kivágják a fákat, de le is kérgezik, és méretre is vágják.

Istvánd ősi falujában, a nevezetes tájház portáján kicsit kifújtuk magunkat, hogy erőt gyűjtsünk a szőlőhegy meghódításához. Egy szuszra ugyan nem, de lassan mégis felértünk a „csúcsra”, melyen az öreghegyi út ide-oda kacskaringózva haladt tova. Próbáltunk fára is mászni, az ügyes mókust utánozva, több-kevesebb sikerrel.

A Szent Kristóf-kápolna évszázados falai tövében pihentünk egy szusszanásnyit, hogy a magunkkal hozott ebédünket elfogyasszuk. Kemend vár ősi hegyén fogócskáztuk egy kicsit, és gyönyörködtünk a csodás panorámában, mely elénk tárult a ködbe vesző végtelenből. Hajdan itt fegyverropogástól volt hangos a vidék, most csend, madárdal és gyermekzsivaj tölti be a végtelent. Az ősi várfalak már békésebb célt szolgálnak, védik Isten házát, és hajlékot adnak a vitézek utódainak.

A szemben lévő dombon, hol egykor kegyetlen ítéletek születtek, most békés erdő borul a sok szomorúságra. Tövében a gyermekek örömére paripák pihennek, kiket egy kis füvecskével néha közel is lehet hozzánk csalogatni.

Utunkat a Sárkányvölgy felé folytattuk, hol tán sosem éltek rettentő óriásgyíkok, csak egy gazdacsalád hagyhatta e tájra örökül a Sárkány nevet. A völgy mélyén, hol még egy kis erecske keres magának utat, százával bújik ki a földből a medvehagyma ízletes leve. Szedtünk is belőle jó pár marokkal, hogy otthon finom csemegeként kerüljön a pogácsa és a prósza tésztájába. Sok pihenéssel, mókázással töltöttük el az időt. Délután fél háromra értünk vissza iskolánkhoz, ahonnan reggel keltünk útra. Hamarosan folytatjuk barangolásunk.