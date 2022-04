Ahogy a neves divattervező, Karl Lagerfeld fogalmazott: „A napszemüveg olyan, mint a szemhéjfesték: megfiatalít és széppé tesz.” „A napszemüvegemmel Jack Nicholson vagyok. Anélkül pedig csak egy kövér, hatvanéves ember”, jelentette ki a hamarosan 85 esztendős színészlegenda, akit még a hetvenes években állítólag Fred Astaire győzött meg arról, milyen menő beltérben is viselni.



Ha mi, egyszerű halandók a négy fal között nem is hordjuk (etikettszakértők ettől óva intenek), viselése kültéren mindenképpen ajánlott – nemcsak verőfényes napsütésben, hanem havazáskor és szűrt fény esetén is, javasolják a szakemberek, hangsúlyozva: mindenképpen UV-szűrős darabot válasszunk, amely lehetőleg simuljon az arc vonalához, így tud ugyanis teljes védelmet nyújtani. Ha pedig még arra is figyelünk, hogy a lencse polarizált legyen, akkor megóvhatjuk szemünket a – vízről, hóról, üvegről, stb. – tükröződő fényektől is.



Az „igazi” megtalálásához következő szempontként az arcformánkkal kell tisztában lenni. Az üzletekben szakértők segíthetnek a legmegfelelőbb, legjobban álló darab megtalálásában, ám ma már a webshopok is számos módon támogatják a választást: ábrán és leírással is mutatják, adott darab milyen arcformához áll jól, ha pedig ez nem nyújtana elég útmutatót, akkor webkamera és némi 3D-s trükk segítségével „fel is próbálhatjuk” a nekünk tetsző példányokat.



Dióhéjban összefoglalva: a kerek arcformához a hozzáértők szerint legjobban általában a szögletes vagy macskaszem-alakú szemüvegek illenek, míg ha arcformánk szögletes, válasszunk kerek vagy ovális keretű napszemüveget, így lágyítva vonásainkat. A szív alakúhoz tökéletes választás lehet egy aviátor stílusú (pilóta fazonú) szemüveg (ha nem ugrana be milyen ez: Tom Cruise ilyet viselt a Top Gunban). Az ovális arcformához pedig szinte minden jól áll, de különösen jó döntés lehet a geometrikus vagy a kerek forma, s a túlméretezett, retró darabok éppúgy jól állnak, mint az egyedi és furcsa újhullámosak.



S végül az idei trendekről (amelyek egyébként már a tavaly őszi New York-i, londoni, milánói és párizsi divatheteken nyilvánosságra kerültek): idén is nagy divat a vaskos fehér műanyagkeretes, retró stílusú szemüveg, sőt: ugyanez élénk színekben is dívik. Nem lőhetünk mellé (divatügyileg legalábbis) egy túlméretes, akár a fél arcot takaró Aviator szemüveggel sem, ahogy akkor is trendik leszünk, ha szögletes/négyzetes formát választunk.

De válogatáskor egy pillanatra se feledjük: „A divat változik, a stílus örök”. (Coco Chanel)