Az ellenőrzés összhangban van az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (ROADPOL) ellenőrzési tervével, és az akcióhoz Európa-szerte csatlakoztak a rendőrségek. Ennek kapcsán az Országos Baleset-megelőzési Bizottság bővebben foglalkozott a biztonsági öv használatának tapasztalataival, kitekintve a határon túlra is.



Nos kijelenthető, az utazók testi épségének leghatékonyabb eszköze továbbra is a biztonsági öv. Más biztonsági felszerelések, például a légzsákok csak akkor védenek hatékonyan, ha az utazók a biztonsági övet becsatolják. A felmérések szerint a biztonsági öv használatának gyakorisága magas Európában, különösen az első üléseken utazók esetén.

A biztonsági öv használata az EU 27 tagállamában kötelező, és az EU-ban az újonnan forgalomba helyezett autókkal szemben elvárás 2019 szeptemberétől, hogy az összes üléspozícióban kötelező alkalmazni a biztonsági öv bekötésére emlékeztető rendszert, amely jelez, ha becsatolatlanul ül valaki a kocsiban. Ez is segíti a biztonsági öv használati hajlandóságának növelését.



Az EU-ban az első ülésen utazók esetében az ellenőrzések eredményeiből származtatott adatokon alapuló becslések szerint 93 százalékos az övhasználati arány, ez rosszabb a hátsó ülésen ülők esetében, ahol 79 százalék. Magyarországon az első ülésen utazók becsatolási hajlandósága az európai átlaggal azonos, azonban a hátsó ülésen utazók esetén elmarad attól, ez az arány Magyarországon 58 százalék. Ennek magyarázata: sokan a hátsó üléseket biztonságosabbnak tekintik, de ez csak részben és alacsony ütközési sebesség esetén igaz.



Az adatokat szolgáltatni tudó tagországok közül Észtországban (99 százalék), Franciaországban, Lengyelországban, Németországban és Svédországban a legmagasabb az első üléseken ülők (98 százalék) biztonsági övhasználata. Sereghajtó Olaszország 63 százalék, ahol az európai trenddel szemben tíz év alatt 67 százalékról csökkent 63 százalékra az övhasználati gyakoriság. Általánosságban azonban az övhasználat szintjét már jónak tekintik Európa hatóságai. Ezt jelzi az is, miszerint az öv használatának ellenőrzése kikerült az elsődleges közlekedésrendészeti feladatok közül. A javulást igazolja, hogy az emiatt kiszabott bírság mennyisége is jelentősen csökkent.



A hátsó üléseken ülők biztonsági övhasználati gyakoriságában jelentősebbek az országok közötti különbségek. Németországban a hátsó üléseken utazók 99 százaléka bekapcsolja a biztonsági övet, míg Olaszországban csak 11 százalékuk. A biztonsági öv bekötése a hátsó üléseken még mindig kivételesen alacsony Szerbiában (21 százalék) és Horvátországban is (36 százalék). Mégis az elmúlt tíz évben a legnagyobb növekedést a hátsó biztonsági övek bekötésének gyakoriságát illetően Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában, Észtországban, Csehországban és Dániában regisztrálták.

Miként Magyarországon is tapasztalható, az a többi országra is jellemző, hogy az autóban ülők nagymértékben alábecsülik a következményeket arra az esetre, amennyiben a hátsó biztonsági övet nem használják. Az alacsonyabb bekötési arány a hátsó utasülésekhez tartozó biztonsági övek becsatolására emlékeztető eszközök hiányát is tükrözheti. Az Egyesült Királyságban végzett kutatás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztása különösen a 35 év alattiak, valamint a hátrányos helyzetű területekről származók körében gyakoribb, akik általában koro­sabb, ily módon az öv becsatolásra figyelmeztető rendszer nélküli gépkocsikat vezetnek.



A biztonsági öv nélkül utazó hátsó utasok, akik az elülső ülések hátuljára csapódhatnak balesetnél, jelentősen növelik a halálozás kockázatát maguk, de még az övvel bekötött első ülésen ülők számára is. Ha az ütközés sebessége nő, akkor az első ülésnek vagy az első szélvédőnek (mert odáig is elrepülhet a karosszérián belül a hátsó utas) ütközéskor a testre ható erő is nő.



Bár a biztonsági övek használatának aránya 2010 óta az adatszolgáltató országok többségében emelkedett, ennek ellenére a közúti közlekedési balesetben elhunytak között továbbra is magasabb a biztonsági övet nem használók aránya. Az European Transport Safety Council (Európai Közlekedésbiztonsági Tanács) autópályák biztonságáról szóló jelentéséből kiderült, hogy az ilyen gyorsforgalmi utakon bekövetkezett ütközésekben elhunytak közel 60 százaléka nem használta a biztonsági övet.