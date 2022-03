Nyílnak a barackok, a korai szilvák, a japán díszcseresznyék, s a korai körte is készülődik, rügyei szétpattantak, apró kis piros virágbokrai hamarosan pompázni fognak. Készülődik a cseresznye, a meggy, még egy–két nap és ők is fehér szirom ruhába öltöztetik a tájat. A pompázatos virágcsodákba talán már nem tesznek több kárt a hajnali fagyok, melyek lassan, szégyenlősen visszavonulnak, mintha csak bánnák, hogy a kajszikat hideg leheletükkel megdézsmálták. Ha, még egy kis eső is lenne, minden vágyunk teljesülne, de erre még várni kell…