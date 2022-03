A kanizsai származású hölgy a Batthyány-gimnáziumban kezdett érdeklődni a fotózás iránt, kezdetben csak a barátnőit fényképezte. Később viszont olyannyira megkedvelték a látásmódját, beállításait, hogy egyre többen álltak modellt. A portréit látva az egyik fotózással foglalkozó ismerőse biztatta, hogy folytassa, mely önbizalmat adott neki.

Forrás: Gábor Evelin

– Motiváltak a szavai, 2016-ban már úgynevezett tükörreflexes fényképezőgépre váltottam – mesélte Evelin. – Szerencsére több fotós barátom segített, de nagyon sokat gyakoroltam a beállításokat, igyekeztem teljesen megismerni a gépet, és a különféle szerkesztő programokat. A koronavírus-járvány alatt kezdtem el tanulni fotográfus és fotótermék kereskedő OKJ-s képzésen, mely a látásmódomon sokat javított. Emellett persze a tanulmányaimra is figyeltem, a Budapesti Műszaki Egyetem gazdasági karon alapszakon diplomáztam, most marketing mesterképzésben utolsó éves vagyok. Jelenleg a fővárosban egy szépségápolással foglalkozó multinacionális cégnél az értékesítéssel foglalkozom. Persze a fotózás is fontos része az életemnek, hiszen imádok a fényképezőgép másik oldalán állni.

Olvasóink bizonyára egyetértenek abban, hogy Evelin modellként is megállná a helyét, ám számára lényegesebb az emberi arc bemutatása. Mindig arra koncentrál, hogy a lehető legtermészetesebb módján fényképezze le az arcokat, a vonásokat, illetve a mimikákat. Elmondása szerint a legjobb megismerni a modelleket, kicsit közel férkőzni az aurájukhoz, a személyiségükhöz. Nem mindenki szereti az idegenek közelségét, viszont a mosoly és az őszinteség feloldja a gátlásokat, s megnyitja a szíveket.

– A fiatal, 18 és 29 év közötti lányoknak jó tapasztalatot jelent, ha részt vesznek a Tündérszépek versenyen – folytatta. – Bár már csak néhány óra áll a lányok rendelkezésére, de arra biztatom őket, hogy próbálják ki magukat. Akiket a szépségipar érdekel, számukra remek ugródeszka, de az önbizalom növeléséhez is kitűnő lehetőség. Egy olyan fotózás, ahol megmutathatja a legjobb énjét, az jobbá teszi egy napját, sőt a személyisége is sokat fejlődik.