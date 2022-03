Az eseményre hagyományosan a Szapáry-Andrássy kastélyban került sor, a rendezvényt Farkas Szilárd polgármester nyitotta meg.

- Amióta létezik boros szervezet Letenyén - beleértve az elődünket, a kertbarát kört is -, minden évben megtartjuk a borbírálatot, még a szigorú pandémiás időszakban is meg tudtuk oldani, hogy ne maradjon el - jegyezte meg elöljáróban Somogyi András, a szervezet elnöke. - A mostani bírálatunkra 135 minta érkezett, 41 fajta bor, 53 gazdától. Ebből 109 a fehér, 9 a rozé és 17 vörös. A borokat 4 bírálóbizottság bírálta 4-4 fővel, melyek elnöke dr. Pálfi Dénes kertészmérnök volt, a bizottsági elnökök pedig Szládovics László, Simon Zoltán, Kovács Ottó, illetve dr. Pálfi Dénes is vezetett egy bizottságot. Térségi borbírálatról lévén szó a gazdák Tormaföldétől Eszteregnyéig hozták mintáikat, de érkezett nevezés Horvátországból, valamint Szlovéniából is.

Somogyi András a borok minőségéről szólva elmondta: elég nagy a szórás, az ítészek bizonyos esetekben jelentős különbséget tapasztaltak bor és bor között.

Az eredményhirdetésre a tradíciók szerint külön, gálavacsora keretében szokott sor kerülni, ennek időpontját a Covid-helyzet bizonytalansága miatt még nem tűzték ki.

- Most úgy gondoljuk, hogy összehozzuk valamelyik programmal, felmerült a Mura Menti Napok is - árulta el Somogyi András. - De ha valamelyik pályázatunk nyer, akkor könnyen lehet, hogy májusban, egy, a boronapincénknél tartott rendezvényen adjuk át a díjakat. Ez tehát még képlékeny, de mindenkit időben értesítünk arról, ha már megszületett a döntés.