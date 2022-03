Innovatív modell

A korabeli leírások, úti beszámolók sokszor írnak a kocsiról, amivel a lovak hosszú ideig tudtak tempósan haladni, egyenesen szélsebesnek titulálták. Három állat volt a kocsi elé fogva, amiből a középső, az úgynevezett lógós nem húzott, hanem „pihent”, nem kellett erőt kifejteni, így tudták a lovakat cserélgetni.

Szélsebesen robogott a kocsi

Forrás: Mészáros Annarózsa / likebalaton.hu

Egyes leírások szerint volt, hogy Budapest-Bécs között nem is volt szükség váltó lovakra. Ezzel a kocsival a két város között egy nap és egy éjszaka alatt tették meg az utat az utazók, jelentősen lerövidítve az utazásra fordítandó időt.

A jármű négy személy szállítására volt alkalmas, párnák, bőrök, szőrmék csillapították az üléseken a haladás közbeni zötykölődést. Rugók még nem voltak, de a fatengely is tompította a rázkódást, ezért is lehetett gyorsabban haladni. Szekérrel a vágta tempó, de még az ügetés is elképzelhetetlen volt.

A kipárnázott ülés alatt tárolórekeszek vannak

Forrás: Mészáros Annarózsa / likebalaton.hu

A szolgák, inasok ültek a menetiránynak háttal, a magasabb ülésen pedig a főurak kaptak helyet, a felső rész kevésbé rázkódott. Az ülések egyben ládák is, ezekbe tudták a csomagokat elhelyezni. A hajtó ezen a kocsin a bakon ült, abban az időben elterjedt volt az is, hogy nyeregből hajtottak.

Annak idején hatalmas áttörés volt ez a modell, ami Európa szerte elterjedt, sőt, maga a kocsi szó is nemzetközivé vált. Sok céhlegény és mester jött megtanulni az elkészítését, hatalmas innovációnak számított ez a jármű a személyszállítás elindulásában.

Élethű másolat

Az Autós Nagykoalíció elnöke Knezsik István ötlete alapján készítettük el ezt a kocsit, anyagilag is ő finanszírozta a projektet.

Az első magyar kocsi valósághű replikája anyaghasználatában, méretében és az arányokat tekintve is követi az eredetit. Korábban egy illusztráció mellett csak egy makettünk volt erről a kocsiról.

Jeremias Schemel, augsburgi festő, aki maga is nagy utazó volt, 1568-ban megörökítette ennek a járműnek a képét, ez sokat segített nekünk a tervezési munkában.

Korabeli illusztráció

Forrás: Mészáros Annarózsa / likebalaton.hu

– Mennyi ideig készült ez a kocsi?

– Napjainkban ezen a kocsin 10 hónapig dolgoztunk, pedig a mi munkánkat sok gép segítette, ami Mátyás korában nem létezett. Aprólékos, hosszú munka volt.

– Hányan dolgoztak a járművön?

– A famunkák Takács Feri bácsi keze alól kerültek ki, a fém és vas munkákat Kollár Imrének köszönhetjük, ők a hintójavító műhelyünk restaurátorai. A fonatot a badacsonytomaji Hídvégi család készítette, ők dinasztiák óta kosárfonással foglalkoznak.

A méretezési terveket én készítettem a korabeli leírások és kép alapján. Az első változatot furnérlemezből készítettük el, levágtuk a kerékméretet, az oldalfalakat. Ez a modell segített nekünk a végső változatban, a tesztdarabok sablonként is jó szolgálatot tettek. Ez az első kocsink annyira népszerű lett, hogy most Kocs településtől kaptuk a felkérést, hogy nekik is készítsük el a saját kocsijukat.