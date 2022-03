A foglalkozás a Humán kapacitások fejlesztése Muraföldén elnevezésű projekt keretében valósult meg, s a hozzávaló alapanyagot is annak költségvetéséből vásárolták meg. Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester elmondta: a faanyagot egy helyi lakos segítségével szabták méretre, majd a résztvevők állították össze az odúkat.



– Volt feladat bőven, hiszen nemcsak összeszegelni kellett a madárlakásokat, hanem előtte lecsiszolni, utána pedig lefesteni is – magyarázta a polgármester. – A program fő célkitűzése volt a természetközeli szemléletmód népszerűsítése, de azt is szerettük volna, ha a gyerekek kimozdulnak az otthonaikból, közös programon vesznek részt a szüleikkel. A foglalkozáson mintegy 25 fő volt jelen, zömében helyiek, de olyanok is akadtak, akik a nagyszüleik révén kötődnek a településünkhöz. Az elkészült odúk egy részét hazavitték a résztvevők, a többit közterületeken fogjuk kihelyezni. A madarak most kezdenek fészkelni, abban bízunk, hogy sok szárnyasnak tudunk a költéshez megfelelő helyet biztosítani. A madarak megfigyelése a gyerekek számára emellett remek szórakozást jelenthet, s egyben nagyszerű alkalmat is kínál a játékos tanulásra