A tizenkettedik keszthelyi fesztiválszezont nyitja áprilisban a Városi Strand területén működő Viviera Beach - írja a likebalaton.hu.



– Az ország harmadik legnagyobb állandó szabadtéri fesztiválhelyszíneként mára olyan sztárokat látunk vendégül, mint Rúzsa Magdi, Ákos, Bagossy Brothers Company, Kowalsky meg a Vega, Tankcsapda – sorolja a neveket a rendezvényhelyszínt üzemeltető Yema Ibrahimkhail.

Forrás: Viviera hivatalos sajtófotó

10 nagykoncert, több mint 100 fellépő

– A nagyszínpadunk 2019-ben készült el, azóta az ország összes nagyzenekarával és DJ-jével dolgoztunk már együtt. Évről-évre fejlődünk, a célunk, hogy a nyugat-balatoni régió meghatározó programhelyszíne legyünk a jövőben is.



A nálunk fellépő sztárok szeretnek hozzánk visszatérni, de mindig színesítjük a palettát. Idén tíz nagykoncertünk lesz, és közel 100 előadót hívtunk a kis koncertekre is, minden hétvégére különleges programokkal készülünk. Kiemelt látvány- és hangtechnikát tudunk a színpadokra építeni, sokan itt mutatják be élőben először a nyári slágerüket. A fellépők egy része annyira szereti Keszthelyt, hogy több napot is a városban tölt, nagyon jó, közvetlen kapcsolatban vagyunk velük.

Többezer ember fér el a területünkön, de a népszerű előadók miatt célszerű minél hamarabb jegyet váltani, mert gyorsan teltházasak lesznek a koncertek. Sokan már úgy szervezik a balatoni nyaralásukat, hogy a kedvenc előadójukkal itt nálunk, a Viviérán bulizhassanak, ezért már most folyamatosan tesszük közzé az idei koncert időpontokat.

A kiemelt állójegyünk, a színpad előtti néhány sor nagyon kedvelt, de a VIP jegyek is gyorsan elfogynak, ezek szeparált területre szólnak, és nagyon jó rálátást biztosítanak a színpadra. Több akcióval és országos nyereményjátékkal készülünk.

A nyolckor kezdődő koncertek előtt 7 órakor van kapunyitás, ezután a tízkor kezdődő after partyk teljesen más tematikával folynak, így egy este során is több stílusú bulit tudunk lebonyolítani.

Forrás: Viviera hivatalos sajtófotó

Környezettudatos bulihelyszín

Nem használunk szívószálat, és az idei nyáron bevezetjük a visszaváltható pohárrendszert. Ez gyakorlatilag megszünteti a koncertek alatt eldobált műanyag pohár kupacokat, hiszen a vendégek a pultnál leadott pohárért cserébe visszakapják a letéti díjukat. Facsemete ültetést is tervezünk, a Viviera sétány fáit a fellépő művészekkel közösen ültetjük majd el.

Felpörgetik a nappalokat is

Rengeteget fejlődött a nappali szolgáltatási körünk. Az önkormányzati fejlesztéseknek köszönhetően elkészült, és már a tavalyi nyár nagy kedvence volt a Balaton legnagyobb vízi játszótere 2 ezer négyzetméter vízfelületen, egy 400 négyzetméteres napozóstég, ami vízi színpadként is üzemel, a kajak-kenu s SUP kölcsönző. Lehet sárkányhajózni, működnek a strand sportpályák, van teqball asztalunk, elkészültek az új vizesblokkok.

Vízi élménypark is vár a Városi strandon

Forrás: Mészáros Annarózsa

Nappal is DJ biztosítja a pihenés aláfestő zenéjét, a koktélbárokban pedig alkoholmentes italokkal is várjuk a vendégeket. Strandolás közben is számos családi rendezvényt szervezünk, együttműködünk a város Aktív strand rendezvénysorozatával is.

Ráadásul a strand hátsó bejárata előtt a parkolás továbbra is ingyenes.