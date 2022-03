Lendva egyik fő vonzerejét az a polgári miliő adja, amit a történelmi városrésze és a főutcája sugároz. A város központjában egymást érik a XIX. századi épületek, melyek felújítására rengeteg energiát fordított a település. A hangulatos utcaképet üzletek, kávézók, cukrászdák sora teszi még vonzóbba. Ebben az utcasorban találjuk a magyar kulturális intézményt, a Bánffy Központot, ahol könyvesbolt és kávézó mellett kiállítóterem csábítja belépésre a nézelődőt, s városközpontban áll az Alexandriai Szent Katalin nevét viselő plébániatemplom is, amely jelen pillanatban ugyan felújítás alatt áll, de így is érdemes megtekinteni. Mellette magasodik Szent István király bronzba öntött szobra – a Munkácsy-díjas muravidéki magyar szobrász, Király Ferenc alkotása –, amely az itteni magyarság nemzeti hovatartozásának fő szimbóluma.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az óváros látképének ugyancsak meghatározó pontja a Városi Színház- és Hangversenyterem épülete. Makovecz Imre tervei alapján, az organikus építészet szempontjainak megfelelően, az ezredforduló környékén készült el, s nemcsak a térség legfontosabb kultúrpalotája, de egyben építészeti csoda is, külső és belső kialakítása egyaránt kuriózum. Előtte a város híres szülötte, a millennium szobrásza, a fővárosi Hősök terén található szoborcsoport alkotója, Zala György bronz mellszobrával, amit szintén Király Ferenc készített. Zala György kultuszát más módon is ápolják Lendván, a kisváros fölé emelkedő domboldalon álló egykori Bánffy várban külön emlékszobát alakítottak ki a Mayer György néven született néhai szobrász tiszteletére, ahol a legfontosabb köztéri alkotásainak kicsinyített másait tekinthetjük meg. Az egykori Bánffy-vár ma a Galéria és Múzeum székhelye, s egyéb látnivalókat is kínál. Állandó tárlatai a város és környéke történelmi múltját, néprajzi, szakrális örökségét tárják elénk, időszaki kiállításaival pedig rendszeresen tiszteleg a képzőművészet nagyjai – például Goya, Rembrandt, Picasso, Salvador Dali – előtt. Jelenleg a közép-kelet-európai régió egyik legrangosabb fotóművészeti eseménye, a Pannonia Reflections pályázat legjobb alkotásai láthatóak kiállítótermeiben.

Fotó: Gyuricza Ferenc

A várral szomszédos dombtetőn áll a Szentháromság kápolna, benne a törökverő hős, Hadik Mihály múmiájával, a Lendva-hegy egy másik csúcspontján pedig a város legújabb turisztikai attrakciója, egy modern kilátótorony, a Vinarium magasodik, ahonnan csodálatos természeti környezetre nyílik páratlan kilátás.