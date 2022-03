Az idei szépségkirálynő a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója, hobbija a lovaglás, és legszívesebben a természetben tölti a szabadidejét. Már a decemberi, 27 napos Puerto Rico-i tartózkodásakor rengeteg élménnyel gazdagodott, minden pillanatát élvezte. Ráadásul néhány barátra is szert tett, és a nyelvtudása jelentősen fejlődött. Néhány nappal az elutazása előtt mesélt az itthon töltött időszakról és újabb nagyszerű kiívásokról, ahol már csak a világ legszebb negyven hölgye között bizonyíthat.

– Mivel az eredetileg kihirdetett időpontot a járvány miatt törölték, ezért aztán még ennél is jobban odafigyelnek az indulók egészségére – fogalmazott Lili. – Kis túlzással, akár öt maszkot is felhúzok, ha arra lesz szükség. Ahogy eddig is tettem, odafigyelek a személyes higiéniámra, már megkaptam az újabb adag védőoltást. Elvileg mindössze hat napra érkezünk, az első órák bizonyára az akklimatizálódásról szólnak, és a zsűri előtt újra felvonulunk. S onnantól kezdve valószínűleg egy csepp nyugtunk sem lesz, hiszen koreográfiatanulás, fotózások és táncpróbák várhatók. A döntő időpontja március 16-a, mely után a kiválasztott királynő médiamegjelenéseknek tehet eleget, fotósok hada várja majd.

A szerény nagykanizsai lány az esélyei latolgatásával óvatos. Előzetesen a legjobb ötven közé várta magát, az bejött. Most viszont maximum a legszebb 13 közé kerülést látja elérhetőnek, de gyorsan hozzátette: a Miss World Hungary címének is nagyon örült, ami most történik, az csak a ráadás.

– Az egyik kereskedelmi televíziócsatornánál kipróbálhattam magam a képernyőn, néhány hétig az időjárás-jelentéseket bízták rám – mesélte.

– Nagyon hasznos tapasztalatszerzésnek bizonyult, hiszen a modellkedés mellett a későbbiekben akár a médiában is kipróbálnám magam. A felkészítést Gesztesi Máté színész irányította, a bemondószerep kifejezetten tetszett, megírtam a szövegeket, igyekeztem a beszédemre is jobban odafigyelni. Eközben, ha tehettem, akkor elvállaltam különféle modellmunkákat, így közben rengeteg fotózáson vehettem részt.

Hozzátette: a hazaérkezését követően sem pihent, a kiváló alak, s a fittség megőrzéséhez komoly edzéstervet követ, az étkezésére kifejezetten odafigyel. A legszebb negyven lány között nem elég pusztán csak szépnek lenni, hanem szofisztikáltan és gyönyörű kiejtéssel kell beszélni angolul.