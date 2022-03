Eredetileg munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív napként vonult be a történelembe. Később már a nőket ért atrocitásokra irányította a társadalom figyelmét, mely üzenet ma is utat talál magának. Azonban jó ideje a férfiak ezen a napon virágokkal halmozzák el a hölgyeket. Így tett a nagykanizsai Levák Bence is, aki kedvesét, Heckenberger Boglárkát lepte meg egy csokor vörös rózsával. A fiatalok ugyan még kapcsolatuk hajnalán tartanak, ám Bencének fontos, hogy mindig mosolyt csaljon barátnője arcára.

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap