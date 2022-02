A kifejezetten hölgyeknek szóló rendezvényen az előadó elmondta: bár a testalkatunk alapvetően meghatározhatja, befolyásolhatja öltözködési szokásainkat, de apró fogásokkal, például szűkítő varrásokkal vagy a szoknya hosszának megválasztásával jelentősen tudnak javítani stílusukon a hölgyek. Egy jól megválasztott, illetve jól elhelyezett övvel a derék optikailag megnövelhető, a függőleges tagolás vagy hosszanti csíkozás pedig kifejezetten karcsúsít – adott ötleteket hallgatóságának Tánczos Mónika, aki a ki­egészítők szerepéről is beszélt. Mint mondta, egy jól megválasztott, jól elhelyezett kiegészítő vonzza a szemet, ezáltal pedig akár a teljes öltözékünket feldobhatja.



Az előadó azt is elmondta: Magyarország divatkövető, azaz általában az Olaszországban vagy Európa nyugati felén már bevált irányzatokat vesszük át, olykor az is előfordul, hogy évekkel később. Az éppen aktuális divatot azonban nem szükséges feltétlenül követnünk ahhoz, hogy stílusosak legyünk, hiszen vannak örök érvényű, klasszikus trendek is – mint a pin-up girl vagy a matróz –, s az egyszerű viselet is lehet elegáns. Sokkal fontosabb, hogy tudjuk az öltözékünket viselni, a saját magunk által megválasztott stílusunk járuljon hozzá egy magabiztos attitűd kialakulásához. E tekintetben akár még a mások számára láthatatlan fehérneműnek is meghatározó szerepe lehet.