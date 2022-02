A hölgy egyszerűen rajong New Yorkért, ezért gyakran képeket a zaol.hu olvasóinak, akiket ezúttal különleges sétára invitált a téli arcát mutató metropoliszba. Mint írta: a helyiek szerint kemény telek vannak a keleti parton, ám számára nem hidegebbek, mint az otthon tapasztaltak. Tény, hogy a legalacsonyabb hőmérséklet eddig -11 Celsius fok volt, Az egyik nap hatalmas hóvihar söpört végig, nem lehetett kimenni az utcára, de másnap már ragyogó napsütésben sétálhatott. New York mint mindig, télen is gyönyörű. Az időjárás hektikussága erre a részre is jellemző, hiszen a fagyos napokat követően gyakorta tavaszias szellő lengi be az utcákat. A sétái során ellátogatott New York Hudson Yards körzetének egyik leglátványosabb épületéhez a 16 emeletes Vesselhez. A méhkaptárszerű kompozíció a körzet rekonstrukciós projektjének részeként épült meg. A objektumról tudni lehet, hogy 154 lépcsősoron, 2500 rézzel burkolt lépcsőn juthatnak fel a látogatók a tetejére. Ahonnan kivételes kilátás nyílik a Hudson folyóra is. Sőt elutazott a New Jersey állambeli Princetonban található egyetemhez. Amerika ötödik legidősebb és egyik legelőkelőbb felsőoktatási intézménye télen, hóval borítva egészen más, titokzatos arcát mutatta.