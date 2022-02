– A csipke örök divat, de az alakformáló ruhák iránt is nagy az érdeklődés – számolt be a trendekről. – Az utóbbi darabok népszerűsége is érthető, hiszen a kialakításuknak, szabásuknak köszönhetően formálja az idomokat. Az egyedi kivitelezésű, a kalotaszegi hagyományok alapján készült virágmintás ruhák szintén kiemelik a nőiességet. A lányok hétköznapi ruhában való fotózására egy alakformáló bodyt ajánlanék, amelyhez a farmer nagyon jó választás. Koktélruhaként vagy estélyiként lehet választani csipkeruhát, de egy elegánsabb szettet is például piros és fekete kivitelben.

Jakab Fruzsina hozzátette: nincs olyan hölgy vásárlója, aki elégedett lenne a testi adottságaival. A külső szemlélő számára tökéletes alkatú lány is talál kivetnivalót magán, de őszinte véleményével mindig segít az önbizalomhiányban szenvedőknek.

Csigó Nóra egy parfümériát és divatékszerüzletet vezet. Egy tinédzser lány édesanyjaként látja, hogy a fiatalok jó része a hazai és külföldi ismert emberek külső megjelenését tekinti követendőnek. Pedig ők is jól tudják, az internetre felkerülő képeket gyakran a jobb megjelenés érdekében szűrőprogramokkal módosítják. Csigó Nóra úgy véli: a szülőknek már kisgyermekkorától támogatniuk kell a gyermeküket abban, hogy elfogadják magukat.

Anda Anita alkalmazott, Heckenberger Boglárka és Csigó Nóra tulajdonos Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Mint elmondta, a fotózáson a ruhát, a megjelenést jól kiemelik az ékszerek. Egy estélyihez például jól illik egy dekoratív nyakék fülbevalóval, esetleg karkötővel ezüstből, amely szinte minden színnel kiválóan harmonizál. A világtrendek azt mutatják, hogy ma már mindent mindennel lehet párosítani, ám a klasszikus és visszafogottan nőies vonal sokkal elegánsabbá teszi a viselőjét. Régebben kizárólag a menyasszonyok viseltek haj­ékszereket, különféle strasszos hajfésűket, csatokat, de ma már széles körben elterjedtek, jól mutatnak a fotókon.

Aki szeretne jelentkezni a szépségversenyre, még megteheti. A Mediaworks Hungary Zrt. negyedik alkalommal indította el a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre a 18-29 év közötti hölgyek nevezését várják. A viadal megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig.

A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de külön kérésre profi fotós is elkészítheti a sorozatot. Regisztrálni a zaol.hu oldalon keresztül is elérhető tunderszepek.hu felületen lehet.