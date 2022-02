Tanult kertészek tanácsa: a tavaszi mákfajtákat február 10. és március 15. között juttassuk ki a földbe, hólé híján elég lesz jól beöntözni a helyét. Bálint gazda is azt írta, fagymentes időben már feb­ruárban érdemes elvetni, a mák ugyanis 3-4 Celsius-fokon csírázik, és nem érzékeny az átmeneti fagyokra sem. ­Mindenesetre szélvédett, napos, mélyen megművelt, jó termőerőben lévő talajt keressünk a számára. Tíz négyzetméterre 3 gramm vetőmagot számítsunk, egy grammban körül­belül 6 ezer mákszem van.

Karácsonyi kedvencünk, a mákos bejgli sok országban népszerű, Ausztria, Bajorország, Csehország híres a máktöltelékkel, fűszeres szilvalekvárral töltött élesztős tésztából készült gombócáról, a keleti szlávok ünnepi kenyerüket bőségesen megszórják mákkal. A macedónok a mákos tekercset szeretik, Ukrajnában gabonából és mákból édes pudingot készítenek. Az osztrákok mákos rétesét mi is szeretjük, a krakkóiak a spirálba csavart tésztaszálakból gyűrű alakúra formált kenyerüket mákkal és szezámmaggal szórják meg. A mák őshazája ugyan Közép-Ázsia, de mára meghódította a fél világot.

Apró, megszámlálhatatlan szemeivel a végtelenség jelképe, édes anyanyelvünkben számos kifejezés kapcsolódik hozzá: a „mákszem” a kicsiny­ségre utal, a csalafinta pernahajdert „szép kis mákvirágnak” nevezzük.

E kedvelt maghoz rengeteg hiedelem is fűződik. Termékenységet kívánva sokáig mákkal szórták meg az ifjú házasokat, a karácsonyi mákos csíkból a tyúkok is kaptak, hogy bőséggel tojjanak. Rontáselhárításra is használták: ha a karácsonyi éjféli misén a Luca székének köszönhetően valaki felismerte a falu boszorkányait, és mise után menekülnie kellett előlük, mákot szórt el az úton, mert a boszorkányoknak azt kötelező felszedni. Az eladósorban lévő lányoknak karácsony napján mákot kellett darálni, hogy mielőbb bekössék a fejüket – feleségül vegyék őket. Aki elegendő mákos ételt eszik, annak szerencséje lesz, például sok pénz üti a markát. „Mákja van”, mondják a szerencsés emberre.

A görög mitológia úgy tudja, hogy a mák az elveszett szerelmét sirató Adonisz, a legendás halandó ifjú könnyei­ből született, egy másik görög történet szerint a mák Démétér istennő szent növénye volt, és ő ajándékozta az emberiségnek. Hippokratész írásaiból tudjuk, a görögök és az egyiptomiak a zöld máktok nedvét gyógyszerként használták, Galénosz, a görög származású római orvos a mákgubóból nyert ópiummal gyógyított.

A magyar népi orvoslásban gyakran főztek a gubóból mákteát fájdalomcsillapításra, álmatlanság ellen és hurutoldónak. Kabay János magyar gyógyszerész 1931-ben szabadalmaztatta az eljárást, miszerint az addig értéktelennek tartott üres máktokból, mákszalmából is lehet morfiumot kinyerni, nem kell az éretlen mákfejeket learatni vagy tönkretenni azzal, hogy a kifolyó tejnedvért bemetszik.

A mák (Papaver Somniferum L.) iránti tiszteletet jelzi, hogy 2017-ben az Év gyógynövényének választották. Orvoslási szempontból azonban nem alkalmazható házilag elkészíthető formában, gyógyszeripari célra számos mákfajtát nemesítettek ki. A kerti mák alkaloidtartalma olyan alacsony, hogy bármilyen degeszre esszük magunkat belőle, nincs káros hatása. Az egészséges zsiradék mellett bőven van benne kalcium, vas, magnézium, foszfor, kálium és nátrium is. Emellett bővelkedik C-, B1-, B2-, B5-, B6- és E-vitaminban, tartalmaz thiamint, riboflavint, niacint, folsavat. Az olajos magvak közül a mák tartalmazza a legtöbb cinket.