Sándor Alexandra még az elmúlt év őszén mutatta be a közönségnek munkáit a Portrék világa című realisztikus rajzkiállításán, ahol több ismert ember színes ceruzával vagy grafittal megrajzolt portréját tekinthette meg a közönség, de állatokról készült rajzokban is gyönyörködhettek.

– A kiállítás jó élmény volt, pozitív kritikákat kaptam – mondta Alexandra, majd egyből utalt rá, hogy a dicséretektől nem száll el, ugyanolyan maximalista marad. – Azóta is grafittal és a színes ceruzával dolgozom, keresem a kihívásokat folyamatosan.

A sztárportrékkal széles körben szólította meg a közönséget, a képek többsége, az ábrázolt művészek személye kapcsán mögöttes tartalommal is bír. Az általa bemutatott híres emberek valamilyen módon közel állnak a személyiségéhez. Ezen túllépve pedig újabb ötleteket valósít meg, ilyen a nemrég elindított videócsatorna.

– Nem tanultam iskolai keretek közt rajzolni, autodidakta módon fejlesztem a tudásom – mondta. – Elérhetők az online térben videók, illetve különböző rajzkurzusok is, de én ilyenre nem neveztem be. A Facebookon találtam nagyobb létszámú csoportokat, ahol a kezdő alkotók is bemutatkoznak, és egy-két emberrel egymásra is találtunk, de nehéz – szerintem – olyan művészekre ráakadni, akitől tanulni is lehet, és nem csak a saját tapasztalatunkat megosztani. Azt, aki már magasabb szinten van, nem lehet személyesen megkeresni, hanem ajánl egy kurzust, amit meg lehet vásárolni, és részt venni rajta. Magyar nyelven főleg nagyon kevés az olyan videó a legnagyobb megosztón, ami jól használható és ingyenes. Én azt gondolom, hogy ha önzetlenül elárulunk egymásnak néhány trükköt, attól még nem másoljuk egymás rajzait, stílusát. Ezen gondolat mentén indítottam el a saját Youtube-csatornám, ahol videókban mutatom meg azt, hogy én hogyan rajzolok. Ez kiindulópontnak jó, és az a rajzos, aki megnézi, eldönti, hogy mit tud belőle hasznosítani. Az alapkoncepció az, hogy magamból kiindulva megmutassam mindazt, amivel én megküzdöttem, akár technikailag, akár eszközökben. Sokat kellett keresnem, hogy megtaláljam, mi a megfelelő. Például a grafitrajzolás egyik kulcseszköze a sminkecset, de nekem is fél évbe telt, mire erre rájöttem. Az egyik videóban ezt is elárulom, de szó van a színesceruza-rajzok technikájáról, mutatok trükköt a fehér részek elérésére. Készítek folyamatvideókat is, amelyeken látszik, hogyan készül el egy kép. Hobbirajzosoktól kaptam már pozitív visszajelzéseket, örülnek a hiánypótló kezdeményezésnek, és várom, hogy arról is szóljanak nekem, hogy miket szeretnének látni.

Balról Csipkerózsika, jobbról Mulan, a Disney-sorozatból Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A videókat bárki eléri, és akár az alkotók közösségének építésében is szerepet játszhat.

A sztárportrék után új sorozatba fogott Sándor Alexandra, bár ez talán kevésbé bír mélyebb tartalommal, mint az előző, de ugyanolyan ismert, közönségbarát és újabb érdeklődőket vonzhat.

– A legújabb téma egy Disney-sorozat, mellyel azt szeretném megmutatni, hogy az élőszereplős filmes karakterek mennyiben térnek el a rajzos rajzfilmek szereplőitől – magyarázta a fiatal alkotó. – Nagyon érdekes egymás mellett látni a kettőt. Őket is sokan ismerik, így ez a téma is sok helyre elér.

Bár még az elején tart, de elképzelhető, hogy ezt a sorozatot is megismerheti a közönség. Alexandra, ahogy ideje engedi, készíti az alkotásait, a rajzolással komoly céljai vannak, amennyiben lehetővé válik, szeretne a jövőben elsősorban ezzel foglalkozni.